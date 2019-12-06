7 декабря: главный цвет 2020 года

Доброе утро! Всех с пятницей! Через каких-то 10 часов начнем отдыхать и веселиться.

Чем заняться на выходных? Вас ждут забег Дедов Морозов, турнир по играм Кодзимы, мощные хиты, фильм об экологическом расследовании моды и последняя домашняя игра в этом году. А еще в Тулу приехал двойник Дмитрия Нагиева. Все подробности в нашем традиционном пятничном обзоре.

В ближайшие три дня погода будет относительно тепло, солнечно, а в воскресенье ожидается снег.

Главным цветом 2020 года станет синий. Это выяснили исследователи американского института цвета Pantone. Во время исследования специалисты определили, что синий цвет выражает постоянство и уверенность.

Новозеландская авиакомпания будет использовать на своих рейсах съедобные кофейные чашки. Экологичные чашки будут сделаны из натуральных ингредиентов: пшеничная мука, яйца, ванилин, сахар, а храниться будут в отделе печенья.

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип группы «Винтаж».

В галерее сегодня обаятельный и такой же веселый как и его хозяин лабрадор Поперечного.