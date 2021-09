22 сентября: вышли как-то две собаки и конь на футбольное поле… и создали сериал про малыша Грута

Доброе утро! И, как всегда, по традиции начинаем наш день с чашечки крепкого бодрящего напитка и с чтения самых хороших новостей. Поехали!

Надеваем резиновые сапоги для бега по лужам. Сегодня в Туле небольшой дождь, а воздух в городе прогреется лишь до 10 градусов.

Во время футбольного матча квалификации Сурдлимпийских игр между Украиной и Италией в игру вмешались животные. Об этом рассказал «Подъем». В первом тайме на поле выбежали две собаки, которых долго не могли поймать. Во втором тайме встречу футболистов прервал конь. Откуда взялись животные на поле - не понятно.

Комментатор назвала это «курьезным моментом» и понадеялась, что так «песики поприветствовали футболистов». За какую команду пришел поболеть конь, она определить не смогла.

Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу украинских футболистов. В Сурдлимпийских играх принимают участие спортсмены с нарушениями слуха. Соревнования состоятся в Бразилии с 5 по 21 декабря 2021 года.

В треке «JOMO | Зажигать» Монатик продолжает поклоняться танцам и чувству ритма. Вдобавок музыкант знакомит нас с понятием JOMO (joy of missing out — радость от упущенной выгоды), которое идет в противовес нашумевшему FOMO (fear of missing out — синдром упущенной выгоды). Сегодня слушаем MONATIK — «JOMO | Зажигать».

По случаю выхода первого мультсериала по вселенной Marvel «Что если…?» исполнительный продюсер Брэд Виндербаум поговорил с изданием Variety. Он рассказал не только о производстве «Что если…?», но и поделился дальнейшими планами Marvel.

Оказывается, у студии уже находятся в разработке несколько анимационных проектов. Также Marvel работает над серией фотореалистичных анимационных короткометражек про малыша Грута — невероятно милого персонажа «Стражей Галактики». Учитывая график релизов Marvel и длительное производство анимации, скорее всего, шоу про Грута и другие сериалы, подробности о которых пока не раскрывают, выйдут не раньше 2023 года.

Виндербаум рассказал, что команда почувствовала невероятную творческую свободу, которую дарит анимация, при работе над «Что если…?», поэтому они хотят активно развивать это направление. «Мы поняли, что есть много интересных возможностей и сюжетов, которые можно исследовать только с помощью анимации», — добавил продюсер.

Среди всевозможных хобби, коллекционирование по-прежнему остаётся довольно популярным занятием. Ведь совсем не удивительно, что люди хотят собрать как можно большее количество предметов, которые вызывают в них неподдельный интерес. А самое главное, что в этом деле нет никаких ограничений, и экспонатами любимой коллекции может стать что угодно: от четырёхлистных клеверов до чашек для эспрессо.

Хорошего дня и эксклюзивного настроения!