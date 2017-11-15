15 ноября: Барби в хиджабе и Москва в центре Антальи

Доброе утро! Сползаем с кроватей и возвращаемся в осеннюю реальность: сегодня среда, сегодня прохладно и, по традиции, дождливо.

И спасти ваше утро сегодня могут только хорошие новости - с юморком, безуминкой и приятным сумасшествием.

Занятная штука: к Китае появятся минимаркеты без продавцов. Вход только по QR-коду, оплата покупок - через мобильные приложения. Запустить проект французская компания-ритейлер Auchan планирует до конца 2017. Таких точек будет несколько сотен.

В декабре 2016 года похожую технологию представил Amazon. Минимаркеты компании должны были оснастить системой искусственного интеллекта, а запуск первой подобной точки было запланировано на начало 2017 года. Позднее открытие магазина перенесли из-за проблем с отслеживанием большого числа покупателей и определением товаров при их перемещении.

Барби впервые в хиджабе... Вышла новая модель куклы, которая посвящена американской саблистке Ибтихадж Мухаммад. Она первой выступила на Олимпиаде с покрытой головой.

Мухаммад заявила: производящая игрушку компания Mattel исполнила её детскую мечту: «Я горжусь тем, что маленькие девочки могут играть с Барби, которая добровольно носит хиджаб».

Помимо традиционного платка, кукла, созданная по подобию олимпийской бронзовой медалистки, одета в обтягивающий спортивный костюм и комплектуется шлемом с рапирой. В продажу она поступит в 2018 году.

А теперь забудем о том, что за окном холода. Отправимся в "Московский Кремль", который находится не совсем в нашей столице. Точнее - в Анталье.

Оказывается, всего в 12 километрах от аэропорта Антальи расположен отель Wow Kremlin Palace, открытый в 2003 году и предлагающий гостям, помимо стандартных услуг, виды, которые напоминают о Красной площади в Москве.

Возле бассейнов установлен "Собор Василия Блаженного". На территории отеля можно найти и другие отсылки к Кремлю, а также уменьшенную копию Большого театра.

Кроме того, для гостей оборудованы частный пляж, шесть ресторанов (один из них называется «Stoliza»), SPA-центр и крытый бассейн с подогревом.

Новость из мира техники. Оказывается, хваленую систему распознавания лица Face ID, которая установлена в новом IPhone X, можно обмануть. Это доказали вьетнамские кибербезопасники.

Они создали маску из распечатанных двумерных изображений глаз, отдельно выполненного из силикона носа и напечатанного на 3D-принтере контура лица с небольшими изменениями.

Сотрудник компании попробовал разблокировать при помощи такой маски iPhone X, в котором было зарегистрировано в Face ID его собственное лицо, и разблокировка удалась с первой попытки.

Почему у представленной маски большая часть лица имеет белый, нетипичный для кожи цвет, в Bkav не объяснили: возможно, речь идёт о том, что Face ID изучает мелкие фотодетали только в районе глаз, носа и губ, а у остального лица считывает только форму. Более подробное описание процесса создания маски Bkav пообещали опубликовать позднее.

Уже позавтракали?

В Новосибирске в Экспоцентре прошла выставка «Интерфуд Сибирь», где был представлен колбасный букет, дом с черепицей из салями и оперный театр из пельменей и вареников.

Последнюю скульптуру, кстати, показывают уже минимум шесть лет, но если публике нравится, зачем придумывать что-то новое».

Вот такие работы:

А в галерее сегодня - собаки, успокаивающие пассажиров перед вылетом из Лос-Анджелеса. Программу «Успокаивающие животные для пассажиров» ввели ещё в 2013 году.