блоги
блоги
Регистрация
Утро в Туле
29 октября: блюда со вкусом путешествий и коала, которая орёт

29 октября: блюда со вкусом путешествий и коала, которая орёт

Доброе утро! Заряжаемся бодростью и позитивом вместе с хорошими новостями. Поехали!

 

Все ясно. Сегодня в Туле будет много солнца, осадков не предвидится. А температура воздуха прогреется до +8 градусов.

 

Финский авиаперевозчик Finnair начнет продавать бортовое питание из бизнес-класса, чтобы дать работу сотрудникам кейтерингового сервиса и предложить своим клиентам, никуда не летающим из-за пандемии коронавируса, «вкус путешествий». Об этом пишет Associated Press.

В рамках пилотного проекта еда под маркой «Вкус Finnair» будет продаваться с 15 октября в одном магазине. Среди предложенных блюд — фрикадельки из оленины, арктический голец и говядина терияки в японском стиле. Блюда будут стоить от 10 до 13 евро.

Менеджер магазина K-Citymarket Tammisto, где будут продаваться еда от Finnair, рассказал, что в блюда добавляют меньше соли и специй, чем в те, что поставляют в самолеты (в небе у людей притупляются вкусовые рецепторы).

«Я думаю, что мы все скучаем по путешествиям, и теперь мы можем немного удовлетворить эту потребность», — сказал представитель магазина.

На фоне пандемии коронавируса рейсы авиакомпании сократились на 91%. Finnair пришлось временно прекратить сотрудничество с почти 7000 сотрудников. Выпустив бортовое питание в продажу, компания надеется создать новые рабочие места.

 

Бывший железнодорожник из Казахстана Иманбек Зейкенов, внезапно прославившийся танцевальным ремиксом на рэпера SAINt JHN, берет новые вершины. Теперь его клиентами стали модный диджей с кастрюлей-зефиркой на голове и слегка подзабытая легенда американского R&B. Сегодня слушаем Marshmello и Imanbek with Usher - «Too Much».

 

В австралийском приюте к коале по кличке Джордж подселили коалу Ивана. Джорджа, которого в прошлом обижали сородичи, такое соседство категорически не устроило. Поэтому он принялся пускать слюни и громко орать. И это надо слышать!

Крик почти сработал: Ивана на одну ночь переселили в вольер к птицам. Но Джорджу долго радоваться не пришлось: на следующий день коал поменяли местами. Иван помладше, а значит, ему нужно больше пространства для игр. Так что Джордж теперь живет с птицами. И, скорее всего, изо всех сил проклинает своего незваного соседа.

 

Британец с детективным именем Эркюль Ван Вулфвинкль не какой-нибудь профессиональный художник, однако его работы пользуются серьёзной популярностью. Мужчина нащупал свой стиль, и его неумелые попытки срисовывать объекты с фотографий очень заходят людям.

Эркюль рисует животных на заказ за пожертвования, которые он перечисляет благотворительной организации Turning Tides, помогающей бездомным людям. И дело благое, да и сами рисунки в некоторым смысле тянут на звание шедевра. Смотрите сами в нашей галерее!

Хорошего дня и бодрого настроения!

Галерея
, Фото: 1
, Фото: 2
, Фото: 3
, Фото: 4
, Фото: 5
, Фото: 6
, Фото: 7
, Фото: 8
, Фото: 9
, Фото: 10
, Фото: 11
, Фото: 12
, Фото: 13
, Фото: 14
, Фото: 15
, Фото: 16
, Фото: 17
, Фото: 18
, Фото: 19
, Фото: 20
, Фото: 21
, Фото: 22
, Фото: 23
, Фото: 24
показать все фотографии
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 06:00 0
28 октября: обновленный заяц из «Ну, погоди!» и немного о собачьей любви
28 октября: обновленный заяц из «Ну, погоди!» и немного о собачьей любви
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.