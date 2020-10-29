29 октября: блюда со вкусом путешествий и коала, которая орёт

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Все ясно. Сегодня в Туле будет много солнца, осадков не предвидится. А температура воздуха прогреется до +8 градусов.

Финский авиаперевозчик Finnair начнет продавать бортовое питание из бизнес-класса, чтобы дать работу сотрудникам кейтерингового сервиса и предложить своим клиентам, никуда не летающим из-за пандемии коронавируса, «вкус путешествий». Об этом пишет Associated Press.

В рамках пилотного проекта еда под маркой «Вкус Finnair» будет продаваться с 15 октября в одном магазине. Среди предложенных блюд — фрикадельки из оленины, арктический голец и говядина терияки в японском стиле. Блюда будут стоить от 10 до 13 евро.

Менеджер магазина K-Citymarket Tammisto, где будут продаваться еда от Finnair, рассказал, что в блюда добавляют меньше соли и специй, чем в те, что поставляют в самолеты (в небе у людей притупляются вкусовые рецепторы).

«Я думаю, что мы все скучаем по путешествиям, и теперь мы можем немного удовлетворить эту потребность», — сказал представитель магазина.

На фоне пандемии коронавируса рейсы авиакомпании сократились на 91%. Finnair пришлось временно прекратить сотрудничество с почти 7000 сотрудников. Выпустив бортовое питание в продажу, компания надеется создать новые рабочие места.

Бывший железнодорожник из Казахстана Иманбек Зейкенов, внезапно прославившийся танцевальным ремиксом на рэпера SAINt JHN, берет новые вершины. Теперь его клиентами стали модный диджей с кастрюлей-зефиркой на голове и слегка подзабытая легенда американского R&B. Сегодня слушаем Marshmello и Imanbek with Usher - «Too Much».

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Крик почти сработал: Ивана на одну ночь переселили в вольер к птицам. Но Джорджу долго радоваться не пришлось: на следующий день коал поменяли местами. Иван помладше, а значит, ему нужно больше пространства для игр. Так что Джордж теперь живет с птицами. И, скорее всего, изо всех сил проклинает своего незваного соседа.

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Эркюль рисует животных на заказ за пожертвования, которые он перечисляет благотворительной организации Turning Tides, помогающей бездомным людям. И дело благое, да и сами рисунки в некоторым смысле тянут на звание шедевра. Смотрите сами в нашей галерее!

Хорошего дня и бодрого настроения!