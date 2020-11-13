13 ноября: слово года, милые ушастики и летающие такси

Доброе утро! Нам не нужно верить в приметы, чтобы сделать наш день незабываемым. Не заглядывая в календарь, начинаем бодрую-прекрасную пятницу. Поехали!

Погода не помеха для веселья. Сегодня в Туле снова пасмурно и до +2 градусов. В субботу похолодает до нуля, а уже в воскресенье в городе пройдет небольшой снег.

Британский словарь Collins назвал словом 2020 года «локдаун» (lockdown) — режим строгих ограничений на социальное взаимодействие, поездки и доступ к общественным пространствам, который некоторые страны вводили из-за пандемии коронавируса.

Лексикографы выбрали именно это слово, потому что этот опыт «объединил миллиарды людей во всем мире». Специалисты зарегистрировали в 2020 году больше 250 тысяч случаев упоминания локдауна, в прошлом году это слово использовали лишь четыре тысячи раз.

В топ-10 рейтинга слов 2020 года также включили «коронавирус», «социальную дистанцию», «самоизоляцию». Хотя использование слова «коронавирус» и выросло в последний год в 35 тысяч раз, более серьезное влияние на жизнь людей оказали социальные последствия болезни, отмечают составители списка. Так, в нем оказались и такие понятия, как «отпуск без выплаты зарплаты» (furlough) и «сотрудник, чье присутствие необходимо на месте работы» (key worker).

Из слов, не связанных с пандемией, в шорт-лист вошли только четыре термина: «Мегзит» (созвучное с Brexit, означает выход принца Гарри и его жены Меган Маркл из королевской семьи), BLM (сокращение от названия антирасистского движения Black Lives Matter), «тиктокер» (пользователь соцсети TikTok), а также mukbang (трансляция, во время которой блогер ест и общается с аудиторией).

Кстати, в 2019 году Collins признал словом года «климатическую забастовку».

На прошлой неделе в московских гостиных только и обсуждали, что противостояние Джо Байдена и Дональда Трампа. В рижских, кстати, тоже. Поэтому за всей этой суетой вокруг предвыборной гонки мы пропустили ПО-НАСТОЯЩЕМУ важную новость: в Австралии обнаружили два новых вида млекопитающих. И это — глазастые улыбчивые ушастики. Только посмотрите на них!

На самом деле это две разновидности одного и того же гигантского летучего кускуса, он же большой летающий поссум. Ученые решили провести тесты ДНК и выяснили, что, оказывается, это не один, а целых три разных вида (один уже был известен, о двух других узнали только сейчас).

Синтезаторная нега в московских переулках. Русский язык и дуэты Антону Севидову определенно к лицу. Сегодня слушаем Tesla Boy и Сабрина - «Прогулка».

В 2022 году в испанских городах Барселона и Сантьяго-де-Компостела появятся первые аэротакси. Об этом пишет «ЕвроПульс» со ссылкой на заявление испанской госкомпании Enaire, которая занимается аэронавигацией.

По данным портала, на первом этапе летающие такси станут аттракционом для туристов и местных жителей, а специалисты будут оценивать практичность такого транспорта и его воздействие на окружающую среду.

Уточняется, что это аэротакси разработала испанская компания Tecnalia. Транспорт представляет собой беспилотные аэромобили на одного пассажира. Такое такси может перевозить человека или груз весом до 150 килограммов.

Планируется, что аэротакси будут подниматься на высоту 100−300 метров и развивать скорость около 60 километров в час.

Запуском аэротакси интересуются и в Австрии: в 2021 году в городе Линц планируют начать строительство инфраструктуры для этого вида транспорта. Над австрийскими аэротакси совместно работают австрийские и китайские инженеры. Они смогут перевозить двух пассажиров и будут разгоняться до 150 километров в час.

Также аэротакси разрабатывают и британцы: местный стартап рассчитывает запустить проект в 2024 году.

Дорогие друзья, уберите от экранов детей и беременных женщин, потому что вас ждут фотографии отнюдь не для слабонервных. Это всё из-за того, что на них происходят какие-то абсолютно странные вещи, от которых становится несколько не по себе. Но будьте уверены, они произведут на вас неизгладимое впечатление.

Хорошего дня и веселых выходных!