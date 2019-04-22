22 апреля: Офисное многоборье и лайны под хохлому

Всем привет! Очередная рабочая неделя после отличных выходных — стартуем! А вот этот котик досмотрит за вас сладкие сны:

Прогноз погоды на рабочую пятидневку. У кого отпуск — по-хорошему завидуем!

Входим в рабочий ритм бодро!

21 апреля в Новосибирске состоялся шестой шуточный чемпионат по «офисным видам спорта». В нем приняли участие 15 команд, среди которых были сотрудники «Сбербанка», РЖД, «Альфа-банка» и других компаний.

Конкурсанты соревновались в метании бумажек в корзину, «дрифте» на офисных стульях и боулинге, в котором кеглями служили бутылки для воды.

Первое место заняла компания «Дистрибьютерская менеджмент система», на втором оказались представители РЖД, на третьем — «Сбербанка».

Признавайтесь: хотели бы принять участие в подобном соревновании? Может, и в Туле такое замутить?)

Позалипаем?

На ютубе завирусилось совершенно нестандартное (неожиданное по содержанию и длительности) видео. А все благодаря Reddit'у, конечно. Один из пользователей опубликовал это видео с подписью:

«Моя сестра убедила моего племянника, что лучшее видео, которое он может опубликовать в Интернете — это то, где он делает уроки. Вот бедный ребенок учится почти час :) »

И действительно, в ролике мальчишка просто целый час делает свою домашку. Молодец, берем пример:

Новости коротко!

Вконтакте предложила присоединиться к акции «Щелчок Таноса», приуроченной к мировой премьере фильма «Мстители: Финал». Ее запустил популярный паблик «Лентач». Идея в том, что 24 апреля в 14.00 по московскому времени страницы половины участников акции заблокируют на 15 минут. Это отсылка к фильму «Мстители: Война бесконечности», в котором Танос одним щелчком уничтожил половину Вселенной. При этом злодей не мог повлиять на то, кто будет жить, а кто — умрет. Чтобы присоединиться к акции, нужно дать согласие в специальном приложении в ВК, где ведется обратный отсчет до щелчка. Пользователей будут блокировать в случайном порядке — если что, можно и передумать. Согласившиеся получат уведомление о том, что с ними случилось после щелчка (даже если пользователи будут в это время находиться в офлайне).

Пользовательница твиттера brookeawindsor два дня искала героев снимка, сделанного перед Нотр-Дамом за час до разрушительного пожара 15 апреля. Автор снимка фотографировала сам собор, но в кадр попали играющие мужчина и девочка. После пожара девушка очень пожалела, что в тот момент не подошла к веселой парочке и не показала им получившееся фото — ведь теперь оно стало еще ценнее. Тогда она решила отыскать героев снимка с помощью магии соцсетей. 16 апреля она опубликовала пост в твиттере с просьбой помочь найти этого мужчину. Ее сообщение получило более 470 тысяч лайков и около 220 тысяч ретвитов. И через пару дней ей в личку написал мужчина с фото! Он попросил не раскрывать его имя «в свете трагедии», но подтвердил, что на фотографии — его дочь. «Спасибо за прекрасный снимок, мы найдем для него особое место», — написал он.

И романтика из Питера. В июле 2018 года местный житель несколько раз забирался по водосточной трубе и залезал в квартиры жителей второго этажа. После этого он каждый раз выходил на улицу. На суде «злоумышленник» пояснил, что залез в одну из квартир, потому что там живёт его возлюбленная. В другие квартиры он заглядывал, потому что ему казалось, что оттуда слышен голос девушки. За романтичный поступок незадачливому «Ромео» назначили 1,5 года исправительных работ. Приговор ещё не вступил в силу. (На фото, если что, не герой истории, а Том Харди).

Музыкальная пауза!

Рэпер Лил Дики выпустил масштабный анимационный клип Earth с участием больше 30 знаменитостей. Они озвучили животных и растения. Среди них: Джастин Бибер, Ариана Гранде, Уиз Халифа, Снуп Догг, Кевин Харт, Сия, Майли Сайрус, Кэти Перри, Psy, Эд Ширан, Джон Ледженд, Backstreet Boys и другие.



Еще в ролике появляется нарисованный Леорнадо Ди Каприо — клип вышел при поддержке его благотворительного фонда, который создан для борьбы с загрязнением окружающей среды и глобальным потеплением.

Короче, это целый фильм, а не клип. Смотрим:

И кое-что интересное для киноманов.

В сети появился список худших героев из команды Мстителей, составленный изданием The Independent. Этот рейтинг возглавил Джеймс Роуди, известный как Воитель или Железный патриот. Друга Тони Старка посчитали пародией самого Железного человека. Роуди обвинили в отсутствии предыстории и юмора.

На втором месте оказалась Мантис из Стражей Галактики, а на третьем — Соколиный Глаз.

В топ-5 этого антирейтинга также попали Доктор Стрэндж и Гамора.

А ещё The Independent выбрал самых крутых супергероев. Список возглавил Тор, которому помогли его харизма и чувство юмора. А также в топ-3 были включены Окойе, воительница из Ваканды, и Человек-паук!

Согласны с таким распределением «наград»?

Помните челябинца Влада Капичая, который в начале этого года выложил в сеть серию артов с панельными домами, разукрашенными цветочными принтами? Несколько месяцев спустя идея получила логичное продолжение: на этот раз Капичай «раскрасил» общественный транспорт! А все это чтобы «сделать обыденную и серую Россию краше».

— Идея вылилась сама из прошлого проекта, хотелось придать чему-то обыденному и привычному немного красоты. На ум пришли родные мотивы, взял за основу русские народные промыслы — росписи, а также общественный транспорт, который в большинстве случаев очень серый или обклеенный рекламой. Кстати, в поисках материала удивился, что в интернете достаточно мало контента о нашем культурном достоянии, — рассказывает автор.

На результат можно полюбоваться в галерее! Вы хотели бы такой общественный транспорт в вашем родном городе? Лайны под хохлому, трамваи под палех?)