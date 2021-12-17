17 декабря: пыжиковые шапки превратились в мем, и 100-летняя конфета, найденная в платье императрицы

Доброе утро! До Нового года осталось 15 дней. А еще сегодня пятница. Поэтому радуемся предстоящим выходным и читаем только хорошие новости. Поехали!

О погоде на выходных. Сегодня в Туле дождь со снегом и до +2 градусов. В субботу температура воздуха опустится до 0 градусов, а в воскресенье уже пройдет полноценный снег.

Вам нужно одним словом описать ситуацию, привлекшую много внимания. На выбор дается два слова — «ажиотаж» и «хайп». Если отдать предпочтение первому, то на голове материализуется пыжиковая шапка. Это краткое описание мема, придуманного недавно в твиттере.

Суть мема в том, что пыжиковая шапка символизирует старомодность, начиная от стиля одежды и заканчивая употреблением слов, которые все меньше используются в русском языке.

Что за пыжиковая шапка? Для тех, кто подзабыл или даже не знал

Расцвет популярности пыжиковой шапки пришелся на 1950–1970-е годы в СССР. Ее носили высокопоставленные чины, в том числе генсек Леонид Брежнев, в то время как для обычного советского гражданина такой головной убор был недосягаем.

Тем не менее пыжиковые шапки носили почти все. Их делали из кроличьего меха темных тонов и задешево продавали на рынке. Премиальная версия изготавливалась из шкуры северного олененка возрастом в один месяц, которого называют пыжиком.

В наше время достать настоящую пыжиковую шапку тоже нелегко — как минимум потому, что северных оленей занесли в Красную книгу.

А теперь к мемам. Шаблон мема, как пишет Medialeaks, придумал юзер под ником Gypsуnkov. В посте он иронизировал над людьми, которые вместо «зарплата» говорят «получка», и «дарил» им пыжиковую шапку.

Сегодня слушаем RUFUS DU SOL — Surrender.

Сотрудники Эрмитажа нашли в платье сестры последнего российского императора Николая II Ксении Александровны надкушенную конфету возрастом в 118 лет. Об этом рассказали художник-реставратор высшей категории Галина Федорова и хранитель фонда костюма Нина Тарасова в инстаграме музея.

«Мы всегда просматриваем всякие вкладки, всякие подгибки, свободно висящие места, потому что там скапливается всякое разное нехорошее — пыль, перетертые волокна, это рассадник для всякого нехорошего. И когда я приводила в порядок это платье, я подняла один рукав — все замечательно, все сделала, а второй рукав оказался зашит. Думаю, как же так? Не стала его расшивать. Аккуратно влезла в прорезь — не получается. Пришлось снять — видно было, что зашито не капитально, а как?то очень легко», — рассказала Федорова.

По словам реставратора, она сняла эту нитку, и на ладонь ей выпало что?то розоватое. «И почему?то — древние инстинкты срабатывают — я это нечто лизнула», — рассказала она. Федорова отметила, что во рту стало сладенько, и, как оказалось, это была конфета-помадка, надкушенная княгиней во время бала.

На ней сотрудники музея обнаружили тиснение из каких?то букв. Они предполагают, что это название кондитерской фирмы — и скорее всего это был «Ландринъ». Теперь конфета хранится в отдельном пластиковом пакете и металлической коробочке в непосредственной близости от платья.

Мы привыкли думать, что коты ужасно ладят с собаками — не зря же у них даже в мультиках обычно не слишком тёплые отношения! Но те люди, в чьём доме живут одновременно кошки и псы, знают, что вообще-то они очень даже неплохо уживаются вместе, а порой даже становятся крепкими друзьями. Домашние питомцы выручают друг друга, поддерживают, копируют повадки и всячески демонстрируют, что вместе им веселей!

Хорошего дня и дружелюбного настроения!