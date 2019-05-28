28 мая: зеленое озеро, домашние лисы, Стивен Кинг и майонез и главный хит лета

Доброе утро! Несмотря на то, что сегодня только вторник, настроение улучшается.

С сегодняшнего дня в Туле наступила жара. Столбик термометра поднимется до +27. Лето близко.

Удивительный мир.

В Австралии появилось зеленое озеро. Свой необычный цвет оно получило в результате химического загрязнения флуоресцеином.

Впервые местные жители задумались о том, что особый цвет у озера появился неспроста, когда увидели, что оно светится в темноте. Краситель попал в воду через ливнёвку местного предприятия, которое будет вынуждено оплатить за это солидный штраф.

В сети появился видеоролик, в котором корова едет за рулем мотоцикла. Действие происходит в Пакистане - оказывается для местных жителей это вполне обычный способ перевозки животных. Корова совершенно спокойно переносит дорогу и не реагирует на большое внимание со стороны других участников дорожного движения.

Сегодня во всем мире отмечается день майонеза. А совсем недавно американский писатель Стивен Кинг задался в своей социальной сети вопросом: Почему же майонез белый?

Подписчики предложили сотни самых невероятных версий. Одни решили, что будь он другого цвета это был бы уже не майонез, другие считают, что науке этот вопрос пока неизвестен, а третьи отнеслись к ситуации с юмором и считают что это как-то связано с Россией.

И новость российской науки.

Совсем скоро у нас может появиться новый вид домашних питомцев. Сибирским ученым удалось вывести породу ручных лис. Новый вид лисички ведет себя как домашняя собака: радуется приходу людей, сидит на коленках, виляет хвостом и очень любит ласку. Достичь такого результата удалось благодаря особому строению генов, которого ученым удалось добиться.

И музыкальная пауза. На сайте Mashable опубликовали подборку самых популярных летних хитов за последние 10 лет.

А вот главный хит этого лета

И немного ностальгии- хиты лета 2010-2018 года. Как видно из этого списка мода на 80-е появилась уже в 2013 году.

В галерее сегодня милые фоточки с парада близнецов, который вчера прошел в Ялте.