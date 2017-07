25 июля: Фелпс-обманщик и жесткий бургер для вегана

Всем привет! Точно нельзя идти на работу в одеялке?..

Новости к завтраку — про еду (ну почти).

Начнем с настоящей еды, все по-честному. Японский фермер переделал старенький вендинговый аппарат и продает с его помощью рис с карри домашнего производства. Для того, чтобы получить порцию готовой еды, покупателю необходимо заплатить 300 йен (около 150 российских рублей). В стоимость входит контейнер с пропаренным белым рисом и подогретый карри в вакуумном герметичном пакете. Аппарат регулирует температуру, чтобы поддерживать еду подогретой (около 70°). Несмотря на все проблемы, связанные с аппаратом-пенсионером, фермер признался, что «люди говорят, что мой рис с карри очень вкусный».

А теперь уже не совсем еда, но оч близко. KFC продала уникальный бургер Zinger — сделанную из метеорита фигурку популярного куриного сэндвича компании. Весит она 4,3 кг, ее диаметр — 12,7 см, а высота — 9,5 см. Единственный в своем экземпляре, Zinger вряд ли годится для употребления, так как сделан из настоящего метеорита, упавшего на Землю более 400 лет назад, и стоит ни много ни мало 20 000 долларов. Над уникальным сэндвичем работали три скульптора. Не так давно KFC при участии World View Enterprises (компании, занимающейся исследованием околоземного пространства), доставила Zinger в стратосферу с помощью высотного аэростата. Известно, что уникальный Zinger приобрела женщина в подарок своему мужу — большому фанату сэндвича. По словам жены, это единственная возможность для него «насладиться» бургером, так как недавно он стал веганом. Жестоооокоооо…

В отличие от «космического» KFC, «Макдоналдс» ориентирован на масс-маркет. И к запуску службы доставки еды (похоже, что везде, кроме России), ресторан быстрого питания выпустил собственную линейку одежды. В коллекции представлены комбинезоны с бигмаками, худи с наггетсами, спортивные костюмы, одеялко для пикника, а также тапочки и подушки с бургерами.

Погода у нас продолжает налаживаться, глядишь, к концу июля и жарко станет (ой, тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить).

Так что может пригодиться идея вот этого китайца, который придумал, как всегда оставаться свежим и бодрым этим летом.

Гениально же! И в транспорте никто прижиматься не будет.

Помните, недавно мы анонсировали супер-битву величайшего пловца современности Майкла Фелпса и белой акулы? Так вот, она состоялась. Правда, была не такой, как мы себе представляли…

In order for @MichaelPhelps to beat a shark, he must become a shark. #PhelpsVsShark is TONIGHT at 8p on @Discovery #SharkWeek pic.twitter.com/1YjtRoEvGz