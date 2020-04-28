28 апреля: рэпер порадовал фанатов в видеоигре и подбадривающая живопись на швейцарских склонах
Доброе утро, друзья-товарищи! Начинаем день с порции хороших новостей. Поехали!
На небе пасмурно, на душе - весна! Сегодня пасмурно и без осадков, а воздух прогреется до +12 градусов.
В 2020 году жителям Санкт-Петербурга теперь выдают книги… с лопаты. Виной всему пандемия коронавируса: таким образом в книжном магазине «Фаренгейт 451» осуществляют бесконтактную передачу. Покупателям выдают их заказы через окно, пишет «Медуза».
Ничего необычного, просто из-за коронавируса петербургский книжный «Фаренгейт 451» продаёт книги с лопаты через окно. pic.twitter.com/DGx94H4VfQ— Ad lux tenebrae (@svartvind) April 24, 2020
Как утверждает владелец магазина Платон Романов, клиентам нравится получать свои книги на лопате. Но это не особо помогает — после введения карантина продажи заметно упали, в день заказывают всего одну-две книги. Зато при покупке сразу трех книг клиентам выдают еще и защитную маску.
Независимый книжный в Питере продаёт книги Ленина с лопаты — виной всему, конечно же, коронавирус.22 апреля было 150 лет со дня рождения Владимира Ильича! Ребята с улицы Маяковского взялись и по 100 рублей продают труды Ленина с помощью самого пролетарского инструмента) pic.twitter.com/rUnEkRm0io— Обнулённая Суматоха (@summatoha) April 23, 2020
«Сейчас прежде всего нужно, чтобы нам дали возможность работать, в противном случае многие магазины не переживут периода изоляции, — заявил Романов в разговоре с «Бумагой». — Еще месяц карантина может стать фатальным для большинства из нас».
Вслед за онлайн-концертами музыканты бросились выступать в видеоиграх. Жила потенциально богатая — на новый трек Travis Scott «The Scotts» в игре Fortnite клюнули миллионы. Посмотрите, как это было.
Франко-швейцарский художник Сайпе, он же Гийом Легро, занимается живописью на траве. По всему миру он биоразлагаемой краской рисует картины площадью тысячи квадратных метров. В конце апреля Сайпе представил свою новую работу под названием «После кризиса». На ней изображена смотрящая вдаль девочка. Рядом с ней лежат мелки, которыми она нарисовала держащихся за руки людей.
По задумке художника, его картина должна подбодрить всех тех, кто находится взаперти из-за пандемии коронавируса. «После кризиса» сделана в коммуне Лезен округа Эгль в Швейцарии. Площадь картины составила три тысячи квадратных метров.
А чем вы займетесь после того, как выйдите с самоизоляции? Напишите об этом в комментариях.
За долгое время карантина и пребывания в изоляции многие уже привыкли к домашней одежде, к отсутствию макияжа и причёсок, а кто-то успел даже сделать «карантинную» стрижку. Знаменитости, которые тоже сидят дома, как и простые смертные, постят фото не с ковровых дорожек, где они блистают в дизайнерских нарядах, а из своего дома, сидя в пижамках. Посмотрите, до чего их изоляция довела!