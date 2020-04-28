28 апреля: рэпер порадовал фанатов в видеоигре и подбадривающая живопись на швейцарских склонах

Доброе утро, друзья-товарищи! Начинаем день с порции хороших новостей. Поехали!

На небе пасмурно, на душе - весна! Сегодня пасмурно и без осадков, а воздух прогреется до +12 градусов.

В 2020 году жителям Санкт-Петербурга теперь выдают книги… с лопаты. Виной всему пандемия коронавируса: таким образом в книжном магазине «Фаренгейт 451» осуществляют бесконтактную передачу. Покупателям выдают их заказы через окно, пишет «Медуза».

Как утверждает владелец магазина Платон Романов, клиентам нравится получать свои книги на лопате. Но это не особо помогает — после введения карантина продажи заметно упали, в день заказывают всего одну-две книги. Зато при покупке сразу трех книг клиентам выдают еще и защитную маску.

«Сейчас прежде всего нужно, чтобы нам дали возможность работать, в противном случае многие магазины не переживут периода изоляции, — заявил Романов в разговоре с «Бумагой». — Еще месяц карантина может стать фатальным для большинства из нас».

Вслед за онлайн-концертами музыканты бросились выступать в видеоиграх. Жила потенциально богатая — на новый трек Travis Scott «The Scotts» в игре Fortnite клюнули миллионы. Посмотрите, как это было.

Франко-швейцарский художник Сайпе, он же Гийом Легро, занимается живописью на траве. По всему миру он биоразлагаемой краской рисует картины площадью тысячи квадратных метров. В конце апреля Сайпе представил свою новую работу под названием «После кризиса». На ней изображена смотрящая вдаль девочка. Рядом с ней лежат мелки, которыми она нарисовала держащихся за руки людей.

По задумке художника, его картина должна подбодрить всех тех, кто находится взаперти из-за пандемии коронавируса. «После кризиса» сделана в коммуне Лезен округа Эгль в Швейцарии. Площадь картины составила три тысячи квадратных метров.

А чем вы займетесь после того, как выйдите с самоизоляции? Напишите об этом в комментариях.

За долгое время карантина и пребывания в изоляции многие уже привыкли к домашней одежде, к отсутствию макияжа и причёсок, а кто-то успел даже сделать «карантинную» стрижку. Знаменитости, которые тоже сидят дома, как и простые смертные, постят фото не с ковровых дорожек, где они блистают в дизайнерских нарядах, а из своего дома, сидя в пижамках. Посмотрите, до чего их изоляция довела!