25 декабря: Олени против Хищника. Merry Xmas!

Доброе утро! С Рождеством всех, кто празднует его сегодня!

О погоде.

Синоптики обещают нам холодный денек. Утепляемся!

Начинаем утро с милоты.

На Аляске обычный домашний пёс «подружился» с белым медведем. Новые товарищи даже сыграли в какое-то подобие догонялок:

А теперь мультик. Слабонервным лучше не смотреть!)

Студия 20th Century Fox выпустила кровавый рождественский мультик - про Хищника, жестоко расправляющегося с оленями Санта-Клауса. Животные пытаются отстреливаться из пулеметов и автоматов, но у них ничего не выходит — инопланетянин оказывается хитрее и быстрее. В конце появляются и другие Хищники, которые скрытно наблюдали за этим сражением. Они решают помириться с оленями и Сантой и вручают им корзину с пасхальными яйцами, одно из которых подозрительно напоминает яйцо другого киномонстра — Чужого:

Новости!

Во время прогулки с собакой житель Аризоны Рэнди Хейсс нашел на дереве шарик, к которому было привязано письмо к Санта-Клаусу от восьмилетней Дайами из мексиканского города Ногалес. Девочка попросила на Рождество фломастеры, книжку-раскраску и игрушки. Мужчина решил отыскать Дайами. Сначала Хейсс пытался найти девочку с помощью своей страницы в фейсбуке, но у него не получилось. Тогда он обратился на радиостанцию Radio XENY в городе Ногалес и с помощью их поста нашел Дайами. Мужчине даже показали, как она запускает этот шарик. Хейсс купил подарки для Дайами и ее сестры и отправился вместе со своей женой к ним в гости, где они представились помощниками Санта-Клауса. Вот оно, волшебство Рождества!

У нас в Якутии появился новый говноскульптор! Все мы помним самоучку Михаила Боппосова из села Уолба, который ежегодно в канун Нового года изготавливает фигуры из навоза. Теперь у него появился конкурент — это Аркадий Васильев из Горного улуса, тоже любитель полепить из «природного материала». Он уже сварганил фигуру символа предстоящего года — свинью. Вот, полюбуйтесь:

И звездный рождественский розыгрыш. Актеры Хью Джекман и Джейк Джилленхол разыграли своего коллегу Райана Рейнольдса. Друзья договорились прийти на вечеринку в тематических рождественских свитерах — и, конечно же, никто кроме Рейнольдса этого не сделал. Абидна! Впрочем, фанаты Дэдпула из твиттера быстренько все поправили (смотреть второе фото):

Музыкальная пауза!

Американский исполнитель Post Malone опубликовал на своем ютьюб-канале клип на новый трек «Wow» - рождественское видео с эльфами, Сантой и подарками. А каким еще может быть клип, выходящий под Новый год?!

А теперь посмотрим рождественское «кино».

Мастер визуальных эффектов Зак Кинг снял короткометражный фильм-пародию на «Один дома». По сюжету воры пробираются в дом не к обычному человеку, а… к фокуснику!

В галерее — милые иллюстрации с белыми мишками (и одним пингвинчиком!) от Jan Pashley. Пусть у вас будет очень классный день!