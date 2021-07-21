21 июля: малыш Йода в ТикТоке и собака, которая нашлась в 1,5 тыс. км от дома

Доброе утро! Без лишних слов и промедлений начинаем новый прекрасный день с порции хороших новостей. Поехали!

Прихватите зонтик. Сегодня в Туле облачная погода, днем возможны кратковременные дожди. А воздух прогреется до +21 градуса.

Есть ощущение, что сериал «Мандалорец» обязан своим успехом одному маленькому странному парню с огромными глазами и еще более огромными ушами. Йода стал одним из ключевых мемов 2019-го и заполонил собой соцсети. На просторах приложения TikTok возник аккаунт с говорящим названием babyinrussia.

Профиль посвящен приключениям малыша в России. В одном из первых роликов Йода превращается в отчаянного русского бандита. Под вирусный трек Konfuz — «Ратата» он целится из автомата в прохожих. А те в ужасе убегают в сторону новостроек. Почему этот ролик стал рекордсменом, загадка. То ли зрителей заворожил контраст между милейшим зеленым существом и его странным хобби, то ли так в представлении большинства выглядит российская действительность.

В другом ролике Йода продолжает свои криминальные похождения и на полном газу уезжает в закат от полицейской машины. В общем, опасный парень.

Совсем в другом образе малыш предстает в видео про ванные процедуры. Он резво сбрасывает с себя одежду и надевает шапочку для душа. Только вот незадача: из его маленьких ручек выскальзывает мыло. Чем заканчивается эта драматичная история, мы, видимо, узнаем в следующей серии.

Девятиминутная деконструкция самого надоедливого и вечного хита Radiohead. Сегодня слушаем Том Йорк – Creep (Very 2021 Rmx).

Йоркширского терьера Сержанта Пеппера, пропавшего во Флориде в 2014 году, нашли в более чем 1,5 тыс. км от дома в Мичигане и вернули хозяйке. Об этом сообщается в фейсбуке службы контроля за животными округа Итон.

Сержанту Пепперу было шесть лет, когда он пропал. Сразу после этого его хозяйка Лора Дэвис нашла в интернете объявление о том, что собака найдена, однако позже выяснилось, что собаку забрал другой человек, заявивший, что животное принадлежит ему. Тогда владелица написала в полицию заявление о краже Сержанта Пеппера. Данные чипа собаки были переданы полиции, а компания — производитель чипа изменила статус собаки на «похищена».

Собаку не могли найти семь лет, однако 28 июня работники службы контроля за животными связались с хозяйкой Сержанта Пеппера и сообщили, что ее питомца опознали с помощью чипа, когда он во время дождя гулял у дороги. Выяснилось, что последние пять лет собака жила с семьей, которая не знала о том, что пес чипирован и считается похищенным. Новые хозяева согласились вернуть животное в родной дом.

Уже 30 июня Дэвис прилетела в Мичиган и забрала свою собаку. По ее словам, за семь лет Сержант Пеппер немного ослаб, его зрение ухудшилось, однако он сразу узнал свою хозяйку. У Дэвис дома живут еще две собаки, одна из которых — брат Сержанта Пеппера. «Возможно, ему осталось прожить всего пару лет. Здорово, что он проведет это время с теми, кого он любит и кто его любит», — отметила Дэвис.

Тень — это всего лишь место, куда не попадает свет, но при этом тени окружены мистикой. И нетрудно догадаться, почему. Порой тень от безобидного предмета может показаться чем-то ужасающим, а если представить, что то, что должно следовать за нами и повторять все наши движения, внезапно заживет своей жизнью, то мурашки бегут по коже. Но в нашей подборке не будет ничего пугающего. Мы собрали для вас тени, которые оказались интереснее объектов, которые их отбрасывали.

Хорошего дня и светлого настроения!