28 августа: Животворящая сила водички

Всем привет! Представляете, на этой неделе начинается осень! Когда лето-то было, а?..

И погода уже с осенним настроением:

Начнем утро понедельника с милого и полезного видео. Эта ящерка выполняет предписания врачей о необходимом количестве воды в день. Поэтому она в хорошем настроении:

Пейте водичку и улыбайтесь!)

А теперь легкая разминка вместе с персонажем Simon's Cat! Гид по кошачьей йоге:

Новости!

В Индии появился Железный человек: вдохновивших марвеловским кино, мужчина создал себе экзоскелет. Для борьбы с терроризмом. Оружие на экзоскелете можно применять и в удаленном доступе, посылая сигналы через интернет. Просим прощения, но выглядит как костюм на Хеллоуин из консервной банки...

На картине 1937 года итальянского абстракциониста Умберто Романо обнаружили «айфон»! На полотне изображен английский колонист Уильям Пинчон в Северной Америке. Рядом с Пинчоном — индеец в традиционной одежде и с перьями в волосах, который смотрит в айфон - ни с чем другим не спутаешь!) Более того, на картине изображен связанный мужчина, который пытается заглянуть в экран телефона, как будто индеец смотрит на нем что-то очень интересное. Остальные герои произведения Романо на индейца и айфон у него в руке не обращают никакого внимания. Ладно, если серьезно, то есть несколько предположений, что это за штука такая. Например, это может быть зеркалом, сборником псалмов, лезвием ножа или каким-то другим металлическим предметом, пригодным для изготовления оружия.

Международная сеть ресторанов общественного питания KFC решила тренировать сотрудников в специальной VR-игре в жанре… хоррора. Игра под названием «The Hard Way — a KFC Virtual Training Escape Room» разработана для гарнитуры Oculus Rift; участники должны приготовить жареную курицу и сбежать из кухни.

Музыкальная пауза!

В Казахстане во время международной выставки «Экспо» оркестр с местными музыкантами неожиданно исполнил «Имперский марш» из «Звёздных войн». Дирижёром был сам Дарт Вейдер со световым мечом. На экране за артистами в это время показывали кадры из киносаги.

И немного бодрящего экстрима из видео одного норвежца. Причем экстрима неожиданного: ничего такого опасного мужчина делать даже не собирался. Просто стоял на своем заднем дворе и снимал на видео грозовые молнии. И вдруг одна из молний ударила всего в нескольких метрах от него:

С 1 сентября в Грузии введут строгие ограничения на полеты дронов.

Поэтому фотограф Эймос Чаппл - он одним из первых в профессии освоил съемку с дронов - решил в последний раз заснять пейзажи этой живописной страны с высоты птичьего полета. Получилось очень круто.

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