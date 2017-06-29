29 июня: Кому арбузное платьице?

Доброе утро! А кто это у нас тут спрятался и совсем не хочет идти на работу?

Начнем с милоты! Сегодня поговорим про гепардов.

Оказывается, гепарды очень нервные животные и подвержены приступам паники. А неволя и одиночество делают гепардов очень застенчивыми и нервными, что мешает налаживанию связи с самцом/самкой и обретению потомства. Для эмоциональной поддержки в зоопарках им нередко выделяют собак, с которыми они могут дружить и избавляться от своих страхов. Животные смогут наблюдать наблюдать за поведением псов и соответствующим образом моделировать своё (и в конце концов продолжить род).

На фотографиях — гепард и лабрадор из зоопарка Сан-Диего, где подобная практика началась ещё в 80-х годах:

И факт о гепардах №2. Они МЯУКАЮТ! Сами послушайте:

Новости!

Компания AiMatter выпустила приложение Fabby Hair, при помощи которого можно изменить цвет волос на фото и видео. Доступно более 10 оттенков — пепельные, платиновые, неоновые, натуральные. Fabby Hair позволяет «примерить» их на себя в режиме онлайн и поделиться результатом в мессенджерах или соцсетях. Приложение вышло для iOS и Android-гаджетов. Вот что говорит о продукте разработчик Юрий Мельничек (на фото он же): «На девочках работает очень хорошо. Трудно оказалось правильно перекрашивать редкие волосы с залысинами, тренировали нейроночку предсказывать не просто где волосы, но и их прозрачность. Несмотря на кажущуюся простоту аппы, сейчас никто так на живом видео делать не умеет».

Британец Тони Фишер сделал самый большой в мире спиннер. На его создание потребовалось 40 часов. Диаметр спиннера - 3,3 метра! Крутить-не перекрутить:

Завтра в Киото откроется новый "Старбакс". Примечательно то, что кофейня появится в здании старинного чайного дома, который закрылся в 2005 году. Компания отреставрировала здание, сохранив его исторический облик. Интерьер кофейни также приближен к обстановке традиционного чайного дома — посетителям нужно будет снимать обувь при входе и сидеть на подушках. Меню новой кофейни будет таким же, как и в других заведениях сети. Говорят, это будет самый красивый "Старбакс" в мире:

Музыкальная пауза! Сотрудники «Яндекса» написали четыре песни «в стиле Курта Кобейна» при помощи нейросети. Если быть точным, то нейросеть написала стихи, которые положили на музыку, а результат исполнил музыкант из Нью-Йорка Роб Кэррол. Мини-альбом от нейросети получил название Model и был размещён на iTunes, в Google Play Music и на «Яндекс.Музыке».

Вот одна из песен в стиле Кобейна от нейросети:

Инстаграм покоряет новая забава, которая для нас станет актуальной в августе. Ну или в путешествиях по каким-нибудь жарким странам!

Запущен тематический флешмоб — платья из арбузов! Все очень просто, смотрите:

Блин, арбузика захотелось. Простите.

В галерее просто счастье. Хорошего вам четверга! Улыбайтесь!