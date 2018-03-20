20 марта: Двухцветные брови и почта, о которой мы мечтаем

Доброе утро!

Милота дня.

Пёс Ирго случайно улетел в Японию вместо Канзаса. Авиакомпания доставила Ирго частным рейсом обратно к его хозяевам, и это был один из счастливейших моментов его жизни:

Немного про экстрим. И взаимопомощь!

Во время ралли в Польше один из автомобилей вылетел в кювет. Но на помощь к экипажу пришли многочисленные болельщики! Они буквально на руках вынесли машину обратно на трассу, чтобы экипаж мог завершить гонку:

Новости!

Компания из США создала принтер, печатающий на пивной пене. Можно рисовать, что душе угодно — хоть селфи, хоть надпись какую забавную. Рисунок наносится съедобным красителем на базе солода. Стоимость Beer Ripples составляет 3 тыс. долларов, еще 1,5 тыс. долларов будет стоить ежегодная подписка на инструменты компании. Пока устройство поступило в продажу только для баров США и Канады, дата выхода принтера на другие рынки пока не раскрывается.

Почта Новой Зеландии — это просто какой-то КОСМОС! Недавно они нашли адресата посылки, на которой вместо конкретного адреса получателя было указано: «На ферму, которая расположена на длинной дороге с коровами, рядом или напротив паба». На посылке также было указано, что доставить ее нужно Филипу и Кей в город Каст. Сотрудники почты рассказали, что обычно в таких случаях отсылают посылки обратно отправителям, но в этом случае решили сделать исключение и разместили пост в группе в фейсбуке. Через несколько часов Филип сам пришел в почтовое отделение за посылкой. Про отправление он узнал от друзей, так как сам не зарегистрирован в фейсбуке. На почте он показал открытку с изображением своего дома — совпало с описанием в адресной строке! Оказалось, что посылку Филипу и Кей отправила 70-летняя Айрин Микингс, которая несколько раз была у них в гостях. Она прислала им полотенце и фартук, которые сшила сама. Короче, сплошная милота!

«Страшилка» о современных технологиях. 16 марта блогер Джейсон Роули проснулся в час ночи из-за того, что в его спальню вломились трое полицейских. Как выяснилось, мужчина спал в Apple Watch и случайно активировал режим SOS во сне. И полицейские пришли его спасать. Интересно, что же ему такое снилось?..)

Грустненькая музыкальная пауза…

В начале марта умер котик-пианист Бенто, который был настоящим героем YouTube. На канал с его участием Keyboard Cat подписаны 140 тыс. человек! О смерти любимца сообщил его хозяин Чарли Шмидт, опубликовав вот такой трибьют на своем канале:

И немного известных музыкальных роликов с участием Бенто.

Вот тот самый, с которого все началось. Ему уже больше 10 лет!

А это уже вторичные версии, но не менее интересные, надо сказать:

Новый тренд в макияже бровей. Не бойтесь, этот практически безобидный! И даже местами красивый.

Итак, барабанная бровь дробь… Встречайте! Двухцветные брови!

Необычный вариант двухцветных бровей придумала британская визажистка Bea Sweet. В интернете метод уже сравнили с окунанием бровей в краску и прозвали тренд dipped eyebrows. Как показывает практика Bea, разноцветные кончики бровей — это отличный способ подчеркнуть цвет глаз. Если вы замечали зеленый оттенок на радужке, но зеленоглазкой вас никогда не называли, попробуйте добавить в брови красные, розовые или бордовые оттенки. Для голубых глаз выбирайте оранжевые и персиковые краски. А кареглазым подойдут наполовину синие брови.

Мини-лайфхак: красить брови можно устойчивыми подводками, а в отдельных случаях и матовыми помадами. Только если будете экспериментировать, не забудьте поделиться результатом с Myslo!;)

В галерее — толстые котики в коробках. Идеально для утра вторника: