2 марта: оптическая кошачья иллюзия и Аль Пачино превратился в мем на «Золотом глобусе»

Доброе утро! Начинаем новый прекрасный день с порции хороших новостей. Поехали!

Из дождя в снег и наоборот. Сегодня в Туле утром пройдет небольшой дождь. А ближе к вечеру на город опустится снег. А температура воздуха варьируется от -1 до +1 градуса.

Внимание, оптическая иллюзия! Страшная, зато с животным. Итак: на фото — кошка без головы. Вернее, голова-то есть, но лежит в соседней корзинке. С кошкой при этом все в порядке. Как так?

Ответ прост: на снимке две разных кошки. Одна спряталась в корзинке так, что оттуда торчит только голова. Вторая наоборот, склонилась так, что ее голова «исчезла». Словом, с кошками все в порядке, можно не волноваться. Тем более их хозяин, пользователь реддита i_spin_bubbles, выложил фотографию со своими питомцами — в подтверждение, что головы у них на месте.

Первый релиз Алфи Темплмена в этом году. Его поп-музыка 80-х наполнена плавным саксофоном и резкими танцевальными битами, что идеально подходит для летних вечеринок (о которых мы уже мечтаем). Ближе к маю фрешмен выпустит мини-альбом Forever Isn't Long Enough, пока же в доступе только три трека, где Shady — наш фаворит. Сегодня слушаем Alfie Templeman — Everybody’s Gonna Love Somebody.

Аль Пачино, который был номинирован на «Золотой глобус» в категории «Лучшая мужская роль в драматическом телесериале» за роль в «Охотниках», кажется, уснул во время онлайн-церемонии вручения премии.

80-летний Аль Пачино — обладатель пяти премий «Золотой глобус» и 13 номинаций на нее. А еще у него есть «Оскар», «Золотой лев», «Эмми» (две победы!) и так далее… Словом, церемонии вручения премий для актера уже должны были стать обыденностью, а эта так вообще проходила по зуму, даже из дома можно было не выходить.

Вероятно, по этой причине (или какой-то другой) Аль Пачино расслабился настолько, что задремал. К счастью, в нужный момент он все-таки проснулся. Хотя мог бы спать и дальше — награда досталась не ему, а Джошу О?Коннору из сериала «Корона».

В твиттере уже пошутили, что в этот второй год пандемии мы все — это Аль Пачино.

Собаки — преданные и верные существа, но иногда с ними происходит нечто странное. Кажется, будто в их настройках появляются какие-то сбои, и они начинают вести себя необычно, но очень забавно. Например, собирать камни, спать в причудливых позах или просто выглядеть такими дурачками, что глядя на них просто невозможно сдержать смех. Мы собрали для вас примеры как раз таких собак.

Хорошего дня и преданного настроения!