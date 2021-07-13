13 июля: самый высокий замок из песка и очень маленькая коровка

Доброе утро! Просыпаемся, улыбаемся новому дню и читаем только хорошие новости. Поехали!

И снова жара. Сегодня в Туле ясная погода, а столбики термометров поднимутся до +31 градуса.

На пирамиду, сооруженную в городе Блокхус, ушло 4860 тонн песка. Она более чем на 3 метра выше, чем предыдущий рекордсмен, построенный в Германии в 2019 году, пишет The Guardian.

Автором постройки стал нидерландский скульптор Вилфред Стийгер, работающий с разными материалами, в том числе с песком, льдом и снегом. Ему помогали 30 других скульпторов.

Стийгер хотел, чтобы замок олицетворял влияние коронавируса на мир, поэтому на верхушке строения находится модель вируса в короне. Ожидается, что замок простоит, пока не наступят сильные морозы, вероятно, в феврале или марте 2022 года. Для лучшей сохранности в смесь для строительство подмешали 10% глины, а после завершения на конструкцию нанесли слой клея.

Представители Книги рекордов Гиннесса уже осмотрели новое сооружение и составили соответствующий протокол, заверенный свидетелями.

Неожиданный и успешный союз поп-звезды с инди-музыкантами. Теперь Тейлор гостит у напарников Аарона Десснера (The National) и Джастина Вернона (Bon Iver) на альбоме их проекта Big Red Machine. Сегодня слушаем Big Red Machine и Тейлор Свифт – Renegade.

Бутанской корове почти два года, но она весит 28 килограммов. Высота животного — 51 сантиметр, сообщает «Би-Би-Си».

Несмотря на локдаун из-за пандемии, на ферме, где живет Рани, побывало около 15 тысяч человек. Управляющий рассказал, что микрокорову купили в прошлом году. По его словам, у нее проблемы с ходьбой и она боится других коров на ферме, поэтому ее держат отдельно от остального стада.

«Ест она мало – небольшое количество отрубей и соломы два раза в день. Ей нравится гулять на улице, и, кажется, она радуется, когда мы берем ее на руки», — рассказал управляющий.

Представители Книги рекордов Гиннесса посетят ферму, чтобы оценить шансы Рани на получение титула самой маленькой коровы в мире. Сейчас это звание принадлежит животному из Индии по кличке Маникьям, рост которого – 61,1 см.

Обычно коровы той же породы, что и Рани, в два раза больше. Вероятно, размер животного связан с тем, что она — продукт генетического инбридинга. Владелец рассказал, что дождался, пока она повзрослеет, чтобы убедиться, что она больше не вырастет.

Многие владельцы домашних питомцев относятся к своим любимцам, как к детям. А на детях, как известно, не экономят. Вот и герои нашей подборки не стали отказывать себе в удовольствии как следует побаловать своих хвостатых друзей. Они обустраивают для них уютные кроватки, строят целые развлекательные площадки и покупают различные игрушки, и всё для того, чтобы показать своим любимцам, как много они значат для своих хозяев.

Хорошего дня и модного настроения!