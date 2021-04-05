5 апреля: Вин Дизель и Дуэйн Джонсон стали детьми-переростками и собака, которая мешает журналистам

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Готовимся встречать весну. Сегодня в Туле облачно с прояснениями, а температура воздуха поднимется до +8 градусов.

Гитаристка из Шотландии по имени Лили посмотрела шестую часть «Форсажа» и заметила кое-что странное — кадр, в котором Вин Дизель и Дуэйн Джонсон на пару секунд превращаются в детей.

В этой сцене герой Джонсона, бывший сотрудник Дипломатической службы безопасности Люк Хоббс, подходит к нелегальному гонщику и преступнику Доминику Торетто в исполнении Вина Дизеля. По сюжету Торетто и Хоббс враждуют, но к концу фильма, конкретно в этом эпизоде, всё же заключают перемирие.

В сцене персонажи стоят друг против друга. Хоббс делает шаг к бывшему противнику и из-за перспективы превращается в малыша на фоне громадного Дизеля. После этого камера переключается, и вот уже голова Дизеля кажется малюсенькой на фоне гигантского Дуэйна Джонсона. Зрителю остается только хлопать глазами и гадать, что это вообще такое было.

Объяснений может быть несколько. Первое — это осознанный выбор оператора или режиссера, чтобы показать, что друзьями Хоббс и Торетто всё же так и не стали.

Второе — Дизель и Джонсон поссорились во время съемок и с тех пор почти не появляются в совместных сценах (в ролике видно, что они на самом деле не смотрят друг другу в глаза).

Третье — разница в росте. Рост Джонсона — 196 сантиметров, рост Дизеля — около 178 сантиметров (по его словам, немного выше — около 185). Вероятно, Дизель, режиссер или продюсеры не хотели, чтобы актер в кадре выглядел заметно меньше гиганта-Джонсона. Всё же их герои должны представлять угрозу друг для друга.

Поэтому оператору пришлось снимать Дизеля и Джонсона с такого ракурса, чтобы ни один из них не выглядел значительно крупнее другого. В итоге и получилось то, что получилось: оба, пусть и на несколько мгновений, превратились в детей-переростков.

Когда б вы знали, из какого сора растут новые звезды британского рока... Группа с названием «Химчистка» молотит яростно-задумчивый пост-панк в лондонском магазинчике ковров и напольного покрытия под отстраненные речитативы вокалистки Флоренс Шоу о напыщенной повседневности. От альбома при этом не оторваться! Сегодня слушаем Dry Cleaning – Unsmart Lady.

Золотистый ретривер по кличке Мартин 1 апреля в буквальном смысле отобрал работу у журналистки телеканала «Мир 24» Надежды Сережкиной. Та в прямом эфире рассказывала о теплой апрельской погоде в Москве. Тут к ней подскочил пес, в прыжке выхватил микрофон и убежал вместе с добычей. «Стоять! Иди сюда! Эй, стой, стой! Стоять!» — кричала бросившаяся в погоню Сережкина. На этом связь с журналисткой прервалась.

Позже Сережкина вернулась в эфир — и не одна, а вместе с похитителем. Ретривер уселся рядом с журналисткой и хитро улыбался в камеру. «Как я и сказала, погода действительно отличная, подходит для прогулок с вашими собаками», — сказала Сережкина, поглаживая довольного Мартина. Никто из съемочной группы не пострадал, хотя микрофонной насадке всё же досталось (на ней видны отметины от клыков).

Судя по всему, у собак в целом какие-то особые отношения с ведущими «Мир 24». Мартин — не единственный, кто попытался сорвать эфир телеканала. К примеру, в 2017-м собака прискакала в студию, стала прыгать, лаять и даже почти залезла на стол, пока ведущая кричала, что она вообще-то «кошатница».

Вселенная, природа, окружающие люди и просто мир вокруг то и дело подкидывают нам маленькие сюрпризы в виде неожиданных кадров. Важно не только успеть их увидеть, но и вовремя достать фотоаппарат или телефон и сделать всего один кадр. Этого будет достаточно, чтобы запечатлеть необычный момент, который повеселит не только вас, но и пользователей Сети.

Хорошего дня и необычного настроения!