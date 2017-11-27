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Утро в Туле
27 ноября: Барби в коммуналке и пиксельный Ленин

27 ноября: Барби в коммуналке и пиксельный Ленин

Доброе утро!

 

Друзья, важное объявление. Уже в эту пятницу начнется календарная зима! Будем вместе считать дни до нового года.

А пока прогноз погоды: именно с 1 декабря - потепление. Ну, другого и не ожидали:

А тем временем в Оймяконе уже -50. И дети ходят в школу! (В этом городе занятия для школьников 1-5 классов отменяются при температуре минус 52 градуса, а -50 - это слишком тепло).

 

Милота дня. Летучую лисицу сбила машина и она заедает стресс бананом. С таким аппетитом ничего не страшно:

 

Новости!

Якутия не разочаровывает! Житель села Нерюктяйинск Олекминского района Якутии слепил новогоднюю елку из навоза. Высота елки — больше двух метров. Скульптура украшена шарами, а на макушке установлена красная звезда. Отметим, что навоз - это популярный материал среди якутских скульпторов. Ранее другой местный житель Михаил Боппосов сделал из навоза фигурку, напоминающую Ждуна — популярный мем. Он также лепил скульптуры, посвященные символам года по восточному календарю — петуху и обезьяне. Ждем собаку?

 

В Красноярске появился памятник Ленину в стиле Minecraft - пиксельный. Картонный монумент установили возле музейного центра «Площадь Мира», который раньше носил имя вождя - до 1991 года комплекс назывался 13-м филиалом Центрального музея Ленина.

 

24 ноября, в Нью-Йорке открылся первый магазин одного из крупнейших порносайтов Pornhub. 18+, естественно. Первых покупателей встречали актрисы Дани Дэниелс и Аса Акира - для тех, кто в теме ;). Внутри выставлена одежда с логотипом Pornhub, секс-игрушки, специальные камеры, книги и другие аксессуары с символикой сайта. Также внутри установлена большая двуспальная кровать, на которую круглосуточно наставлена камера. Покупатели могут прилечь и оказаться на стриме прямиком на Pornhub. «Благодаря магазину люди могут реально взаимодействовать с нашими продуктами, обычно это только виртуальный опыт», — рассказал вице-президент компании Кори Прайс. Магазин будет открыт месяц — с 24 ноября по 24 декабря.

 

Музыкальная пауза!

Россиянка Полина Богусевич победила на конкурсе «Детское Евровидение — 2017», который проходил в Грузии. Круто!!!

 

Видео к завтраку. 

В сети собрали фрагменты из фильмов с участием Брэда Питта, в которых он что-нибудь ест.  Идеальная залипалочка для утра понедельника! Так, чипсы есть?

 

Фотограф Лара Вычужанина из Екатеринбурга воссоздала сценки из советского быта, использовав Барби и Кена в качестве главных героев. Коммунальную кухню она создала в обычной картонной коробке, в которой появились миниатюрные предметы мебели и множество деталей, включая пакет молока, бутылку водки, крошечную посуду и развешанное на просушку бельё.

О подготовке антуража фотограф рассказала в своём сообществе во «ВКонтакте»:

Газеты, настенные календари, коробочки с чаем и сигаретами, упаковки молока, этикетки консервов, наклейки на холодильнике — всё это аутентичное и всё найдено в Google. Для каждой такой вещи замеряю нужную длину и высоту, формирую в фотошопе на лист А4 и распечатываю на принтере.

Коробочки на плотной бумаге, чтобы держали форму, газеты и этикетки на тонкой. То же самое относится и к кафельному полу. Он тоже найден в Google и распечатан. Гранёный стакан и стеклянные кружечки, сахарница, батоны, банки, бутылки с напитками, в том числе и бутылка водки — куплены на Aliexpress. Тут мне повезло, всё это у меня уже имелось. Единственное, для бутылки с водкой пришлось делать свою этикетку.

Очень долго не могла найти трикотаж с нужной полоской для алкаша. В итоге совершенно случайно увидела на своей тёте полосатые носки. В общем, ей пришлось с ними распрощаться, а на её удивлённый вопрос, зачем они мне, я ответила: «Буду шить тельняшку».

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:09 +5
24 ноября: Коварный домофон и суровая детская площадка
24 ноября: Коварный домофон и суровая детская площадка
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