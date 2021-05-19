19 мая: мемная криптовалюта, на которой заработали миллионы, и малыш-носорог, любящий купаться

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Братья Томми и Джеймс из штата Нью-Йорк стали миллионерами, вложившись в мемную криптовалюту Shiba Inu coin. Об этом пишет CNN.

Что такое Shiba Inu coin?

Shiba Inu coin (SHIB) называют альтернативой или «убийцей» Dogecoin. Криптовалюта возникла менее года назад и изначально создавалась как пародия на Dogecoin.

Причем Dogecoin тоже много лет считалась чем-то вроде шутки, пока ее курс не вырос благодаря твитам Илона Маска.

В апреле Dogecoin и Shiba Inu coin начали стремительно расти. За месяц Shiba Inu coin подорожал на 10 000%. К середине мая рыночная капитализация криптовалюты оценивалась в $7 миллионов.

Объем дневных торгов SHIB достигает $500 миллионов, хотя он не превышал $1 еще в начале года.

Как разбогатели братья

Томми и Джеймс занимались съемкой свадеб, но во время пандемии коронавируса их дело стало неприбыльным. Раньше за год у них было примерно 30-40 заказов, но за год эпидемии им удалось отснять лишь восемь свадеб.

«Мы вроде как сели в лужу, — говорит Томми. — Правительственных мер стимулирования было недостаточно, чтобы помочь нам. Я позитивный человек, но было действительно тяжело и немного страшно от незнания того, что будет в будущем».

В итоге братья заинтересовались крипторынком и стали изучать вопрос. Сначала братья вложили по $200. После этого они поделились своей идеей с мамой, папой, сестрой и другими членами семьи. Несмотря на то, что родственники были настроены скептически, они уговорили каждого вложить по $100.

Через несколько недель, когда курс вырос примерно на 300%, они решили купить еще мемной криптовалюты. В общей сложности семья внесла около $8 000.

К 13 мая эти $8 000 превратились примерно в $9 миллионов. На момент написания материала CNN Томми и Джеймс еще не обменяли криптовалюту на доллары, однако им стоит поторопиться, так как цены продолжают колебаться.

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