26 октября: Две половинки Хэллоуина и захватывающая Симфония №5

Доброе утро! Всех с пятницеееей!

Нас ждут самые яркие страшные и одновременно веселые выходные в этом году. Ведь в этот уик-энд много где будет отмечаться Хэллоуин! (Хотя, справедливости ради, настоящий праздник только на следующей неделе). Где его будут отмечать и куда сходить после, смотрите в нашем специальном обзоре:

Прогноз погоды рисует нам снежинки на выходных! Настоящие кто-нибудь уже видел в этом сезоне?

Кстати, пора подумать о переобувании железного коня. Уже на следующей неделе прогнозы погоды пугают минусом.

Начинаем уик-энд бодро!

Обладатель первой в истории золотой медали Юношеских Олимпийских игр по брейкдансу Сергей Bumblebee Чернышев (помните, мы о нем писали уже?), как только приехал в Россию, станцевал прямо в холле аэропорта:

А теперь новости.

Легендарные российские тяжёлые мотоциклы «Урал» пользуются большой популярностью в США, поэтому специально для американцев производитель выпустил очередную специальную версию: на сей раз это Ural LE Air со штатным… беспилотником! Его коляска оборудована специальным отсеком в передней части, под крышкой которого прячется квадрокоптер DJI Spark. При нажатии кнопки крышка отсека откидывается и открывает дрону путь в небо. Управлять беспилотником можно с помощью пульта с экраном, который закреплён в коляске. Внедорожный «Урал» с беспилотником будет выпущен в количестве всего лишь 40 экземпляров. Все они будут окрашены в матовый тёмно-зелёный цвет с ярко-оранжевыми акцентами и будут предлагаться клиентам только в США и Канаде. По замыслу производителя, такой «Урал» оценят любители покорять бездорожье на мотоцикле и просто заядлые путешественники. Ведь с помощью квадрокоптера можно заранее исследовать предстоящий маршрут движения и даже записать видео с высоты птичьего полёта. Посмотреть, так сказать, под другим углом и воодушевить на новые приключения. Стоимость версии LE Air составляет 17999 долларов.

Для фанатов муми-троллей. Олицетворение Финляндии в косметическом мире — бренд Lumene — порадовал своих поклонников коллаборацией с еще одним национальным символом. Трогательные муми-тролли появились на упаковках кремов для рук и бальзамов для губ. Оформление тюбиков создал родственник Туве Янссон — Джеймс Замбра, — соединив книжные иллюстрации с принтами японских кимоно.

И кое-что интересное для тех, кто любит поностальгировать и часто бывает в Москве. Столичная подземка выпустила в продажу брелоки «Тройка» с видами старой Москвы. На сувенирах изображены работы современного художника Алексея Шалаева, который пишет городские пейзажи, вдохновляясь образами столицы разных времен. Брелоки выполнены в пяти вариантах дизайна с видами на Стремянный и Кривоколенный переулки, Болотную, Театральную и Манежную площади. «Брелоки с картинами Алексея Шалаева уже были в продаже — пассажиры метро могли приобрести их в День города. Сувениры быстро раскупили, и мы решили выпустить еще одну такую коллекцию», — отметил первый заместитель начальника метро Роман Латыпов. Проездные вышли тиражом 10 тысяч экземпляров. Приобрести их можно в сувенирных витринах на всех стойках «Живое общение» и магазинах на станциях «Трубная» и «Маяковская».

Музыкальная пауза! Пройдемся по классике.

Новый шедевр от ютубера DoodleChaos: он синхронизировал 5-ю симфонию Бетховена с игрой Line Rider — для этого нужно было вручную рисовать дорожку. На создание ролика у него ушло 3 месяца и куча нервов. Но это того стоило:

Специально к праздничку — вымышленный трейлер к самому реалистичному хоррору в истории! Называется он «Нафиг». Триллер без клише и с удивительно «разумными» героями:

В галерее — 19 нестандартных костюмов на Хэллоуин в стиле «две половинки». Вдохновляйтесь!