10 января: Улыбаемся и вяжем!

Всем привет! Как прошел первый рабочий день в 2017-м году? Готовы ко второму, еще более продуктивному?)

Хотите капельку мотивации? Если вы после новогодних праздников чувствуете себя вот так:

или вот так:

то:

Милота дня: на YouTube уже не первый месяц идет трансляция жизни маленьких хасят. 7 щенков родились в середине ноября в Ижевске, и теперь все желающие в онлайн-режиме наблюдают за их ростом. Хороши до невозможности! Если вдруг работа достанет, переключайтесь:

Новости: спорт наоборот!

На выходных в городе Крисченсберг (штат Вирджиния) должны были пройти студенческие соревнования по плаванию. Но 7 января на город обрушился сильный снегопад и соревнования отменили. Однако команда из Джорджии не растерялась и устроила собственные соревнования — по заплыву в сугробы.

When u get snowed into your hotel and can't make it to the meet ft. @GTSwimDive men's 4x50 snow medley relay @SwimWithIssues @swimswamnews pic.twitter.com/e72UQb9kk0 — Aidan Pastel (@AidanPastel) 7 января 2017 г.

А в Онтарио другая беда, "наоборот". Там проходил матч под открытым небом по хоккею в рамках АХЛ. Внезапно начался проливной дождь. Площадку затопило, но команды продолжали играть. Кажется, это новый запредельный уровень многоборья - хоккей в воде!

Start of the 2nd period. pic.twitter.com/VQHPzZZpK2 — Tom Gazzola (@TomGazzola) 8 января 2017 г.

Новость из серии "наши руки не для скуки". Сэм Барски из города Балтимор (штат Мэриленд) вяжет свитера с достопримечательностями. А потом едет и фоткается в этих самых свитерах в пейзажах, которые только недавно вывязывал! К 2016 году Барски связал 103 свитера.

Помимо достопримечательностей, Барски фотографируется рядом с декорациями из любимых фильмов, животными или просто теми местами, которые захотелось изобразить на свитере.

Новогодние каникулы закончились, но ощущение праздника всё ещё с вами? Все правильно, Старый Новый год-то мы еще не праздновали! =Р Для продления ощущения праздника смотрим видео лондонского салюта в новогоднюю ночь. Фантастика:

Помните, что в марте 2017-го нас ждет волшебная премьера - фильм "Красавица и Чудовище"? Вышел новый трейлер!

А вот еще один трейлер:

Кстати, недавно компания Disney выложила в твиттере 30-секундный аудиоотрывок, в котором поет Эмма Уотсон (она исполняет роль Белль). Да-да, Гермиона поет, и притом неплохо!

Here's your exclusive first listen of @EmmaWatson? singing 'Something There' from Beauty and the Beast. #BeOurGuest pic.twitter.com/AWpcrDmELY — Beauty and the Beast (@beourguest) 31 декабря 2016 г.

Ох как же уже хочется увидеть этот мюзикл!..

В галерее - тоже волшебство! Французские пирожные макарон, сделанные в форме (или цветах) единорожек. Кажется, мы в раю!!!... Сладкого вам вторника, друзья!