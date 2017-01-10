блоги
блоги
Регистрация
Утро в Туле
10 января: Улыбаемся и вяжем!

10 января: Улыбаемся и вяжем!

Всем привет! Как прошел первый рабочий день в 2017-м году? Готовы ко второму, еще более продуктивному?)

 

Хотите капельку мотивации? Если вы после новогодних праздников чувствуете себя вот так:

или вот так:

то:

 

Милота дня: на YouTube уже не первый месяц идет трансляция жизни маленьких хасят. 7 щенков родились в середине ноября в Ижевске, и теперь все желающие в онлайн-режиме наблюдают за их ростом. Хороши до невозможности! Если вдруг работа достанет, переключайтесь:

 

Новости: спорт наоборот!

На выходных в городе Крисченсберг (штат Вирджиния) должны были пройти студенческие соревнования по плаванию. Но 7 января на город обрушился сильный снегопад и соревнования отменили. Однако команда из Джорджии не растерялась и устроила собственные соревнования — по заплыву в сугробы.

 

When u get snowed into your hotel and can't make it to the meet ft. @GTSwimDive men's 4x50 snow medley relay @SwimWithIssues @swimswamnews pic.twitter.com/e72UQb9kk0

— Aidan Pastel (@AidanPastel) 7 января 2017 г.

 

А в Онтарио другая беда, "наоборот". Там проходил матч под открытым небом по хоккею в рамках АХЛ. Внезапно начался проливной дождь. Площадку затопило, но команды продолжали играть. Кажется, это новый запредельный уровень многоборья - хоккей в воде!

 

Start of the 2nd period. pic.twitter.com/VQHPzZZpK2

— Tom Gazzola (@TomGazzola) 8 января 2017 г.

 

 

Новость из серии "наши руки не для скуки". Сэм Барски из города Балтимор (штат Мэриленд) вяжет свитера с достопримечательностями. А потом едет и фоткается в этих самых свитерах в пейзажах, которые только недавно вывязывал! К 2016 году Барски связал 103 свитера.

Помимо достопримечательностей, Барски фотографируется рядом с декорациями из любимых фильмов, животными или просто теми местами, которые захотелось изобразить на свитере.

 

Новогодние каникулы закончились, но ощущение праздника всё ещё с вами? Все правильно, Старый Новый год-то мы еще не праздновали! =Р Для продления ощущения праздника смотрим видео лондонского салюта в новогоднюю ночь. Фантастика:

 

Помните, что в марте 2017-го нас ждет волшебная премьера - фильм "Красавица и Чудовище"? Вышел новый трейлер! 

А вот еще один трейлер:

Кстати, недавно компания Disney выложила в твиттере 30-секундный аудиоотрывок, в котором поет Эмма Уотсон (она исполняет роль Белль). Да-да, Гермиона поет, и притом неплохо!

 

Here's your exclusive first listen of @EmmaWatson? singing 'Something There' from Beauty and the Beast. #BeOurGuest pic.twitter.com/AWpcrDmELY

— Beauty and the Beast (@beourguest) 31 декабря 2016 г.

Ох как же уже хочется увидеть этот мюзикл!..

 

В галерее - тоже волшебство! Французские пирожные макарон, сделанные в форме (или цветах) единорожек. Кажется, мы в раю!!!... Сладкого вам вторника, друзья!

Галерея
, Фото: 1
, Фото: 2
, Фото: 3
, Фото: 4
, Фото: 5
, Фото: 6
, Фото: 7
, Фото: 8
, Фото: 9
, Фото: 10
показать все фотографии
Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:38 +7
9 января: Главное встать, проснемся потом!
9 января: Главное встать, проснемся потом!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика