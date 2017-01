10 января: Улыбаемся и вяжем!

Всем привет! Как прошел первый рабочий день в 2017-м году? Готовы ко второму, еще более продуктивному?)

Хотите капельку мотивации? Если вы после новогодних праздников чувствуете себя вот так:

или вот так:

то:

Милота дня: на YouTube уже не первый месяц идет трансляция жизни маленьких хасят. 7 щенков родились в середине ноября в Ижевске, и теперь все желающие в онлайн-режиме наблюдают за их ростом. Хороши до невозможности! Если вдруг работа достанет, переключайтесь:

Новости: спорт наоборот!

На выходных в городе Крисченсберг (штат Вирджиния) должны были пройти студенческие соревнования по плаванию. Но 7 января на город обрушился сильный снегопад и соревнования отменили. Однако команда из Джорджии не растерялась и устроила собственные соревнования — по заплыву в сугробы.

When u get snowed into your hotel and can't make it to the meet ft. @GTSwimDive men's 4x50 snow medley relay @SwimWithIssues @swimswamnews pic.twitter.com/e72UQb9kk0