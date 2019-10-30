блоги
блоги
Регистрация
Утро в Туле
30 октября: превращение собаку в кошку и водные обитатели Чистых прудов

30 октября: превращение собаку в кошку и водные обитатели Чистых прудов

Доброе утро! Если чувствуете что к середине недели немного выдохлись, заводите на утро правильный будильник - вашего любимого питомца. 

 

Доставайте шапки и перчатки, сегодня за окном холодно и снежно. Зато никакой унылой серости.

 

Жительница Москвы снимает видеоролики о жизни микромира, в котором полно человеческих страстей. Активистка рассмотрела в микроскоп пробу воды из Чистых прудов.

 

Нейросеть выкатила очередную новинку. Не успели мы поэкспериментировать с старением на своих фото и посмотреть на какую знаменитость похожи, как появился фильтр, позволяющий превращать собак в котов. По изображению питомца Сеть выдает несколько пород и видов, например превращает кошку в собаку, гепарда или медведя.

 

Очередная новинка от Apple породила в Сети сотни мемов. На днях компания представила модель наушников AirPods и по характеристикам все прекрасно: удобная форма, эффект шумоподавления и 4,5 часов непрерывной работы. Но только вот дизайнеры похоже перестарались – внешний вид наушников стал объектом шуток.

Пользователи сравнили новинку  с феном, лампой из заставки мультфильмов Pixar и с персонажем игры Plants vs Zombies.

 

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим небанальный клип Елены Темниковой про любовь.

 

В галерее сегодня милые собачки в пижамах.

Галерея
, Фото: 1
, Фото: 2
, Фото: 3
, Фото: 4
, Фото: 5
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 06:00 +2
29 октября:рассвет накануне Хэллоуина, заработок для писателей на AliExpress и русский Ван Дамм
29 октября:рассвет накануне Хэллоуина, заработок для писателей на AliExpress и русский Ван Дамм
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.