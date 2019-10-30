30 октября: превращение собаку в кошку и водные обитатели Чистых прудов

Доброе утро! Если чувствуете что к середине недели немного выдохлись, заводите на утро правильный будильник - вашего любимого питомца.

Доставайте шапки и перчатки, сегодня за окном холодно и снежно. Зато никакой унылой серости.

Жительница Москвы снимает видеоролики о жизни микромира, в котором полно человеческих страстей. Активистка рассмотрела в микроскоп пробу воды из Чистых прудов.

Нейросеть выкатила очередную новинку. Не успели мы поэкспериментировать с старением на своих фото и посмотреть на какую знаменитость похожи, как появился фильтр, позволяющий превращать собак в котов. По изображению питомца Сеть выдает несколько пород и видов, например превращает кошку в собаку, гепарда или медведя.

Очередная новинка от Apple породила в Сети сотни мемов. На днях компания представила модель наушников AirPods и по характеристикам все прекрасно: удобная форма, эффект шумоподавления и 4,5 часов непрерывной работы. Но только вот дизайнеры похоже перестарались – внешний вид наушников стал объектом шуток.

Пользователи сравнили новинку с феном, лампой из заставки мультфильмов Pixar и с персонажем игры Plants vs Zombies.

В качестве музыкальной паузы посмотрим небанальный клип Елены Темниковой про любовь.

В галерее сегодня милые собачки в пижамах.