3 декабря: Кровавые ёлки и киножуки

Доброе утро, друзья! На минувших выходных пришла календарная зима. Погода соответствующая — остается надеяться, что снег и морозцы (желательно все же не больше -10) задержатся у нас до самого Нового года. Надо срочно ПОЛЮБИТЬ зиму!

Раз уж мы о погоде. Смотрите, какой сказочный прогноз на рабочую пятидневку:

Для тех, кому и -7 уже слишком холодно. Просто посмотрите это эпичное видео с Ямала и порадуйтесь за нашу тульскую зиму:

Начинаем неделю с мультика.

Пошаговое сравнение сцен «Короля льва» из оригинального мультфильма и трейлера его кинематографичного ремейка. Точь-в-точь!

Новости! Сегодня криповая подборка.

В Австралии нашли самого большого быка континента. Знакомьтесь — Никерс! Его рост — 194 сантиметра (всего на пару сантиметров ниже звезды баскетбола Майкла Джордана!), а вес — более 1,4 тонны. Такие размеры спасли его от отправки на скотобойню — оказалось, что она просто не приспособлена для «работы» с животными такого размера. Выглядит немного жутковато:

Первая леди США Мелания Трамп показала, как Белый дом украсили к Рождеству. В этом году фаворитом супруги президента Америки стал красный цвет. В восточной колоннаде президентской резиденции поставили около 40 «кровавых» елей. Многим такие декорации напомнили фильмы ужасов:

The People’s House @WhiteHouse is ready to celebrate Christmas and the holiday season! pic.twitter.com/oejKW3mC15