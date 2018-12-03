3 декабря: Кровавые ёлки и киножуки

Доброе утро, друзья! На минувших выходных пришла календарная зима. Погода соответствующая — остается надеяться, что снег и морозцы (желательно все же не больше -10) задержатся у нас до самого Нового года. Надо срочно ПОЛЮБИТЬ зиму!

Раз уж мы о погоде. Смотрите, какой сказочный прогноз на рабочую пятидневку:

Для тех, кому и -7 уже слишком холодно. Просто посмотрите это эпичное видео с Ямала и порадуйтесь за нашу тульскую зиму:

Начинаем неделю с мультика.

Пошаговое сравнение сцен «Короля льва» из оригинального мультфильма и трейлера его кинематографичного ремейка. Точь-в-точь!

Новости! Сегодня криповая подборка.

В Австралии нашли самого большого быка континента. Знакомьтесь — Никерс! Его рост — 194 сантиметра (всего на пару сантиметров ниже звезды баскетбола Майкла Джордана!), а вес — более 1,4 тонны. Такие размеры спасли его от отправки на скотобойню — оказалось, что она просто не приспособлена для «работы» с животными такого размера. Выглядит немного жутковато:

Первая леди США Мелания Трамп показала, как Белый дом украсили к Рождеству. В этом году фаворитом супруги президента Америки стал красный цвет. В восточной колоннаде президентской резиденции поставили около 40 «кровавых» елей. Многим такие декорации напомнили фильмы ужасов:

The People’s House @WhiteHouse is ready to celebrate Christmas and the holiday season! pic.twitter.com/oejKW3mC15 — Melania Trump (@FLOTUS) 26 ноября 2018 г.

И все в той же Америке (в штате Нью-Джерси) учительница начальных классов совершила страшное. Взяла и на занятиях рассказала первоклассникам, что Санта Клаус не существует! Директор школы уже отправил письмо с извинениями родителям. В письме он отметил, что сам является отцом и понимает, насколько «чувствительна природа» этого вопроса. По словам директора школы, он обсудил с учительницей недопустимость подобных заявлений. Имя педагога не разглашали, так же как не сообщали, будет ли ей разрешено продолжать работать в округе. Короче, треш. Хорошо еще она про Деда Мороза такое не ляпнула. Потому что он-то уж точно существует!

А вот и музыкальная пауза.

Идеально для концентрации внимания во время работы или учебы — онлайн-радио с рождественскими джазовыми композициями. Здорово поднимает настроение — сразу хочется наряжать елку и пить глинтвейн!

Мечта офисного работника во плоти.

Этот изобретатель обустроил свой офис «под себя», и теперь он голосом может подавать себе конфетки и пиво. Столько бесполезных устройств в одном минутном видео!

Британский художник Ричард Уилкинсон выпустил необычную серию иллюстраций со знаменитыми персонажами кино. Он совместил природную маскировку насекомых со знакомыми образами. Клоун Пеннивайз из фильма «Оно» стал жуком, герои «Звёздных войн» превратились в мух… Ричард даже придумывает латинские названия своим творениям. Магистр Йода, например, стал Dominus magister. Свою страницу в Instagram —@richardwilkinsonart — иллюстратор целиком посвятил рисункам звёздных насекомых.