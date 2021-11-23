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Утро в Туле
23 ноября: Рыжик вернулся спустя 10 лет гулянок, и роботы вместо официантов в японском кафе

23 ноября: Рыжик вернулся спустя 10 лет гулянок, и роботы вместо официантов в японском кафе

Доброе утро! Заряжаемся позитивом и поднимаем себе настроение с помощью хороших новостей. Поехали!

 

Утепляемся и машем. Сегодня в Туле облачно с прояснениями, а температура воздуха опустится до -4 градусов, а ощущаться будет на все -8.

 

В Британии пара в 2011 году потеряла кота по кличке Рыжик, спустя десять лет он нашелся в другом городе и был возвращен хозяевам. Об этом сообщает Би-би-си.

У Колина Клейтона и Евы Беллами было три кота: Рыжик, Ласка и Дизель. Питомцы жили на их судне в Бирмингеме и часто уходили гулять втроем, но всегда возвращались.

Однажды, когда пара отмечала медовый месяц, Рыжик так и не вернулся на лодку. Супруги разыскивали кота пять дней, а затем пометили его в базе данных, привязанной к микрочипу животного, как пропавшего.

В 2021 году житель городка Личфилд северного пригорода Бирмингема стал подкармливать бездомного рыжего кота, он прозвал его Мармеладом. Британец заметил на боку животного опухоль и обратился к ветеринару. Медик проверил микрочип кота и выяснил, что тот вовсе не бездомный.

Ветеринар связался с хозяевами Рыжика, и кот уже вернулся домой. Опухоль оказалась неопасной, поэтому теперь главная задача Клейтона и Беллами — помочь ему справиться со стрессом. Где Рыжик был все эти десять лет, остается загадкой.

 

Сегодня слушаем Kills Birds «Married».

 

В Токио создали кафе Diverse Avatar Working Network (DAWN), в котором вместо персонала работают роботы, пишет издание Quartz at Work. Роботами для этого кафе управляют люди с тяжелыми формами инвалидности. Операторы дают команды машинам удаленно при помощи мыши, планшета или пульта, управляемого взглядом.

Экспериментальное предприятие уже получило главный приз в премии Good Design Awards. Судьи отметили, что разработка DAWN способна послужить отправной точной в расширении контактов между людьми с различными видами инвалидности и компаниями, которым нужны сотрудники.

В Японии проблема разработки решений для людей с ограниченными возможностями здоровья стоит особенно остро, так как более 25% жителей страны на текущий момент вообще не могут получить работу.

Генеральный директор Ory Laboratory, создавшей DAWN, Кентаро Йошифудзи убежден, что их разработка способна помочь людям с разными заболеваниями, тем, кому необходимо дома следить за детьми, а также тем, кому нельзя покидать свои дома во время пандемии COVID-19. Он убежден, что грань между «инвалидами» и «трудоспособными» становится размытой.

 

Если вы хоть раз в жизни пытались сфотографировать домашнего питомца, то знаете, насколько это бывает сложно. Что уж говорить про других животных и птиц, которых вообще практически невозможно нормально поймать в кадр! Но есть секретный способ: просто попробуйте сфотографироваться сами, без всяких животных. Как только вы решите сделать селфи или семейное фото, на фоне тут же появится фотогеничный зверь, желающий украсить кадр. Убедитесь сами!

Хорошего дня и удачного настроения!

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Автор: Администрация Myslo
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