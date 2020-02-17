17 февраля: жаренный со специями снег

Доброе утро! Надеемся, вы успели отдохнуть и готовы к трудовым подвигам, тем более, после трудовой недели нас ждут целых три выходных, а мужчин еще новые носки и пена для бритья. Сегодня мир отмечает День спонтанного проявления доброты, постарайтесь больше участия к окружающим – уступите место в транспорте, помогите соседу по этажу или пропустите на прием к врачу вне очереди женщину с ребенком.

В ближайшие пять дней синоптики обещают потепление и, о ужас, дождь.

Не только попугаи умеют разговаривать. Ирландский кот заговорил человеческим языком как только увидел в своем саду чужака. Кажется, он знает про российский городок Нягань.

Our cat is normally VERY quiet but obviously when an enemy approaches, needs must. Still laughing!!! Thanks to my friend for recording while I was out! ?? pic.twitter.com/2fFj9qMcGY — Ger (@GHollandPhoto) February 11, 2020

Необычный обед из снега приготовили себе жители Северной Осетии. После работы мужчины решили немного перекусить, но продуктов под рукой не оказалось. Мужчины не придумали ничего лучше как пожарить снег со специями на костре.

Бывший конструктор самолёта «Сухой Суперджет» показал, как срабатывают аварийные трапы. Тест оказался неудачным и напугал не только аэрофобов. После публикации видео производитель обратился с заявлением в прокуратуру с просьбой проверить видеоролик.

В качестве музыкальной паузы новый клип Zivert.

В галерее сегодня самый фотогеничный попугай с инстапрофилем @jackthecockatiel.