23 января: С горки в тазике - вжух!

Доброе утро! Надеемся, в понедельник оно у вас именно доброе?..

На этой неделе нас ждет ну слишком уж переменчивая погода. От сегодняшнего плюса до серьезного минуса уже в среду! Зима в этом году не устает удивлять:

Смотрите-ка, этот хамелеон проснулся в очень плохом настроении. Наверное, снято в понедельник:

Переходим к веселью. Например, взгляните вот на это видео: пожилые турки катаются с горки в тазиках. Видео было снято в турецкой провинции Эрзурум:

Очень снежная новость, как и предстоящая неделя. Школьники из Миннесоты строят огромные снежные скульптуры, приглашают людей ими полюбоваться и собирают пожертвования на очистку воды в бедных странах. Собрали уже $20 тыс. Красиво:

Новости! Хорошие и разные.

Финский отель Arctic Snow Hotel выбрал человека на должность "смотрителя северного сияния". Конкурс на эту вакансию (лучшая работа в мире!!!) был объявлен в сентябре 2016. И было около 1,5 тысяч заявок! Причем большинство из них были поданы иностранцами. Но на должность приняли местного - 24-летнего гражданина Финляндии Матти Каяна. Отмечается, что в обязанности смотрителя входит наблюдение за ночным небом и появлением признаков северного сияния, а также сопровождение постояльцев в спа-зоны, поиск потерянных вещей. Кроме того, Каян должен будет будить гостей курорта, когда заметит на небе появление северного сияния, чтобы гости курорта могли на него полюбоваться. Он также выполняет функцию смотрителя и экскурсовода по дикой местности.

Жительница Иркутска Оксана Кошелева установила новый мировой рекорд, протащив пять метров два трамвая с пассажирами внутри. Общий вес трамваев и людей составил 42 тонны. Немаловажно, что рекорд был установлен в 20-градусный мороз. Наши женщины - ух! Трамвай на ходу остановят...

Американская рок-группа Slightly Stoopid выпустила альбом на пластинке из гашиша. На пластинке записана композиция группы Dabbington, написанная в стиле регги. Пока было произведено два прототипа диска, оба можно курить после некоторой переработки. На изготовление было потрачено семь тысяч долларов. Третий диск планируется создать в ближайшее время. «Изначально мы хотели этим жестом привлечь внимание к проблеме легализации марихуаны», — отмечает Джонн Филлипс, один из менеджеров группы. Сообщается, что один из экземпляров будет выставлен на благотворительный аукцион в пользу больных раком.

Музыкальная пауза. Сегодня с грустью: дело в том, что на прошлой неделе в САША умер песик по имени Гейб. Он прославился тем, что мог виртуозно "прогавкать" различные музыкальные композиции.

За свою карьеру Гейб успел исполнить известные песни:

«Don't Stop Me Now» рок-группы Queen:

«What is love» от Haddaway:

Careless Whisper Джорджа Майкла:

Увертюру Петра Ильича:

Yolanda Be Cool & DCUP - We No Speak Americano:

Кан-кан:

«Имперский марш» из "Звездных войн":

И даже знаменитую тему из "Пиратов Карибского моря":

Залипательный ролик. Приготовление попкорна сняли в более чем тысячекратном замедлении. Взрывы, которые мы обычно не видим:

Международный союз свадебных фотографов выпустил подборку из лучших свадебных фото прошлого года. Вот некоторые из них - в галерее. Остальные можно посмотреть здесь. Хорошего вам дня!