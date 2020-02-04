4 февраля: как обмануть Google карту пробок

Доброе утро! Много лет назад этот день был очень продуктивным. 4 февраля утвердили эмблему Rolls-Royсe, на намного позже создали Facebook. Желаем вам сегодня продуктивного дня. Кто знает, может быть, сегодня вам удастся изобрести нечто, что прославит вас на весь мир.

За окном сегодня снег и холод.

Ученый-планетолог показал, как бы выглядела наша планета без океанов. На кадрах видеоролика, созданного Джеймсом О'Донохью наша планета постепенно «осушается», а внизу смонтирован трекер, который каждую секунду отмечает уровень оставшейся воды. Оказывается, на подводной поверхности можно разглядеть горный хребет и мосты Ледникового периода.

Немецкий художник провел необычный перфоманс. Он создал виртуальные пробки на дорогах при помощи тележки и 99 смартфонов с предварительно активированным сервисом «Google Карты». Пока мужчина разгуливал с таким арсеналом по пустынным улицам, все водители думали, что в городе пробки — программа «Google Карты» окрашивала эти участки дороги в красный цвет.

Таким образом художник показал, насколько легко обмануть алгоритм Google. Вероятно, сервис не предусматривает, что человек будет носить такое количество смартфонов.

Вот что бывает, если разозлить кошку. В ней просыпается настоящий зверь. В забавном видеоролике многие пользователи Сети узнают себя.

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип БГ и группы «Аквариум» про бабушек.

В галерее сегодня яркие женские образы из профиля @photographyofliberty, а юной модели воплотившей их, всего 1,5 года.