8 августа: Если бы на Марсе были города!..

Доброе утро!

Погода на сегодня: не жарко!

Видео, которое поможет проснуться. Всего за 9 секунд!

Один из лучших игроков в крикет, боулер сборной Англии Джеймс Андерсон решил поиграть в гольф. Лучше бы он не пробовал:

Мда, в крикет он все же играет лучше.)

Новости!

«Фонд доноров» совместно с креативным агентством «Декабрист» провели в центре Петербурга акцию, чтобы напомнить о важности донорства. В лужи возле различных достопримечательностей добавили красный краситель, сделав их «кровавыми». Также в воду положили таблички, на которых объясняется важность донорства. Представители фонда рассказали, что с помощью акции хотели напомнить горожанам о том, что летом больницы особенно нуждаются в донорской крови, так как большинство доноров в это время года разъезжаются в отпуска.

NASA выбрало пять финалистов конкурса 3D-Printed Habitat Challenge, запущенного в 2015 году. Участники должны были подготовить проекты домов, в которых, возможно, смогли бы жить первые колонисты Марса. Финалисты получили в общей сложности 100 000 долларов за данный этап, причем два главных финалиста — примерно по $21 000 каждый. Одна из команд — Zopherus (из штата Арканзас) — разработала концепт, который, по задумке, будет строиться при помощи движущихся 3D-принтеров, способных также выпускать роверы для сбора локальных материалов для строительства. Команда под названием AI SpaceFactory придумала цилиндрический дом — для максимального использования пространства. Со всеми проектами вы можете познакомиться, посмотрев видео ниже. Теперь пять финалистов должны будут подтвердить, что их концепты осуществимы — в частности, в ближайшем будущем они должны изготовить (при помощи 3D-печати) уменьшенные версии разработанных домов (масштаб — 1:3).

И еще кое-что про архитектуру. На Фарерских островах построили необычное здание-мост. Физически и символически оно соединяет два ранее отдельных муниципалитета. Внутри необычной постройки располагается администрация муниципалитета, но её можно использовать и как обычный мост — по крыше проложена пешеходная дорожка. В здании есть несколько рабочих помещений и зал для совещаний с видом на воду. "Центральная тема в традиционной фарерской архитектуре — это размытая грань между природой и зданием, так что зрителю нелегко понять, где заканчивается пейзаж и начинается строительство. Я считаю, что это может быть одним из способов приблизиться к современной фарерской архитектуре", - рассказал о своем замысле архитектор Эсбьерн Якобсен.

Музыкальная пауза!

Красивейший клип в стиле стоп-моушен анимации от португальской певицы Tulipa Ruiz. И звучит весьма приятно:

А теперь минутка рекламы!

Недавно стал популярен старый рекламный ролик банка Таиланда. Говорят, что это самая жесткая реклама банка в истории человечества! Шутка, никто так не говорит, конечно. Но после просмотра короткого видео и правда хочется всплакнуть:

Как вам такой подход к рекламе?

В галерее - подборка отважных бойфрендов-фотографов, о которых мечтает каждая instagirl. Вот что остается за кадров всех этих стильных снимков в инстаграме: