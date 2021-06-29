29 июня: узнаем, как звучит Красная планета, и собака новой необычной породы

Доброе утро! Начинаем новый бодрый день с порции свежих хороших новостей. Поехали!

Жара спадает. Сегодня в Туле облачно с прояснениями, ближе к вечеру обещают небольшой дождь, а воздух прогреется до +23 градусов.

Первый в истории Китая марсоход «Чжужун», входящий в исследовательскую миссию «Тяньвэнь-1», прислал на Землю четыре видео о своей работе на Красной планете. Ролики опубликовало Китайское национальное космическое управление (CNSA).

В первом видео показана посадка ровера на равнину Утопия на северном полушарии Марса. Космический аппарат оказался на поверхности планеты 15 мая. В этот день Китай стал второй после США страной, доставившей свой ровер на Красную планету.

Во втором ролике «Чжужун» съезжает с посадочной платформы на грунт Марса. В видео слышны звуки работы марсохода.

Остальные два видео сняты с помощью камер, которые «Чжужун» установил на поверхности планеты. На них показано, как марсоход возвращается к посадочной платформе и перемещается рядом с ней, чтобы сделать селфи, ранее опубликованное CNSA.

К 27 июня ровер «Чжужун» провел на поверхности планеты 42 марсианских дня (сутки на Марсе длятся 24 часа 39 минут). За это время он преодолел 236 метров, отмечается на сайте CNSA.

Всего на Марсе «Чжужун» будет работать в течение 90 марсианских суток. Он продолжит заниматься исследованием грунта, ионосферы и климата планеты.

Новый альбом Тайлера — это почти час крепкого мелодичного рэпа, идеальный продукт эпохи контента для соцсетей. Сегодня слушаем Tyler, the Creator – Juggernaut.

Бэйли Рольф из США вовсе не искала славы в TikTok, но когда она показала свою собаку, миллионы пользователей соцсети не смогли пройти мимо.

Собака Бэйли по кличке Полли — гибрид бордер-колли и мопса.

Рольф поделилась роликом с собакой 16 июня, и к сегодняшнему дню ее пост уже собрал 2,9 миллиона просмотров и 352,3 тысячи лайков.

Вот то самое видео:

Интернет-пользователи уделяют не меньше внимания другим роликам с собакой, и новые видео теперь набирают сотни и десятки тысяч просмотров.

Комментаторы удивляются необычному виду собаки и сравнивают ее с мультяшным псом Джейком из сериала «Время приключений».

Тиктокерша также ответила пользователям, которые обвинили ее в неэтичности скрещивания столь разных пород.

По словам Рольф, Полли родилась в питомнике, где разводят мопсов, но ее вовсе не выводили такой специально — собака родилась такой «по ошибке», и никто не знает, как так получилось.

В питомнике сначала не знали, как пристроить необычную собаку, но в итоге Полли решила приютить семья Бэйли.

Домашние питомцы — это источник радости и позитива для любой семьи, но в то же время с их появлением тут же находится и много разных забот. А уж если у вас есть и еще и дети, то количество веселых неожиданностей можно смело умножать на два, а то и на три. Вместе с любимыми котами и собаками дети растут, играют, наряжают их в самые невообразимые наряды и втягивают в такие приключения, что и не знаешь, что делать, хвататься за голову или за камеру? И хорошо, что все-таки эти веселые кадры появляются и мы можем посмотреть на смешные и трогательные моменты единения ребят и зверят.

Хорошего дня и солнечного настроения!