14 декабря: Бонд-алкоголик и укулеле в пробке

Все мы помним про любимый коктейль агента 007 — мартини с водкой, взболтать, но не смешивать. Впрочем, в последних картинах алкогольные пристрастия шпиона стали зависеть от банального продакт-плейсмента: что производят спонсоры фильма, то и пьёт британец. К примеру, в фильме «007: Координаты Скайфолл» он с удовольствием употребляет шотландский виски The Macallan пятидесятилетней выдержки. Также Джеймс неравнодушен к шампанскому марки Bollinger, причём не рядовых сортов, а непременно дорогих винтажных серий определённых годов выпуска.

Такая страсть вымышленного героя к алкоголю привлекла внимание специалистов: учёные из новозеландского Университета Отаго выпустили научную работу с ироничным названием License to Swill — «Лицензия на пьянство». Да, оказалось, что бравый спецагент с медицинской точки зрения является алкоголиком! Смотрите сами: за 60 лет «бондианы» шпион напивался водки с «Мартини» 109 раз — в среднем 4,5 раза за один фильм.

Больше всего Бонд выпивал в «Кванте милосердия» — за фильм он успел употребить шесть бокалов коктейля. Если разделить эти дозы на среднее время вытрезвления, то пиковый показатель алкоголя в крови британца достигал 0,36 промилле, что находится на грани несовместимого с жизнью уровня. Более того, учёные проанализировали поведение агента 007 и с сожалением констатировали, что в состоянии алкогольного опьянения он зачастую совершает безрассудные поступки.

К примеру, пьяный Джеймс нередко управляет автомобилем, что приводит к авариям, занимается сексом с сомнительными женщинами, дебоширит, устраивает драки, играет в азартные игры, контактирует со смертельно опасными животными и даже порой теряет огнестрельное оружие. В общем, с точки зрения современного определения алкоголизма, резюмируют исследователи, агент 007 соответствует 6 из 11 пунктов.

Ай-яй-яй, мистер Бонд. Да вы шалун!

Экстрим, чтобы взбодриться!

Айрин О"Ши из Австралии 102 года, у нее 11 правнуков, и она прыгает с парашютом! Впервые О"Ши прыгнула с парашютом, отмечая свое столетие. Новый прыжок О"Ши помог собрать 12 тысяч долларов в благотворительный фонд, помогающий людям с болезнью двигательного нейрона:

Новости!

Американский профессор Эндрю Клайн, преподающий в Университете штата Миссури основы конвергенции в СМИ, дал ученикам, как ему самому казалось, невыполнимую задачу: опубликовать видео, картинку или пост, которые быстро наберут популярность в интернете. Думал преподать им урок: дескать, специально привлечь внимание огромной аудитории очень сложно, а тот, у кого это все-таки получается, заработает много денег. Но не вышло, потому что группа его учеников все-таки справилась с задачей, и блестяще! Причем сам Клайн тоже поучаствовал. Студенты придумали фейковую историю: профессор якобы устроил вечеринку вместо итогового экзамена, но на нее никто не пришел. Пост об этом опубликовали в соцсети одной из участниц проекта. В прикрепленном к сообщению ролике показаны полупустой класс и грустный профессор Клайн, сидящий в колпаке Санта Клауса в окружении пакетов (намек на то, что внутри находятся подарки). За неделю видео посмотрели почти 8 миллионов раз — и сейчас у него более 70 тысяч ретвитов. Клайну стали писать в личные сообщения — ему сочувствовали и говорили слова поддержки. В правдивость ролика, созданного Арлт и ее одногруппниками, поверила даже администрация Университета штата Миссури, которая поддержала коллегу со своего официального аккаунта в твиттере. Тогда Клайну пришлось рассказать, что на самом деле ролик — всего лишь часть его собственного задания. За выполнение задания студенты получили высший балл.

