15 февраля: пес с огромным наследством, 40-летняя бутылка пепси-колы и новая соцсеть Clubhouse

Доброе утро! Ну что, как прошли ваши выходные? Расскажите об этом в комментариях. А мы врываемся в новую неделю с позитивных новостей. Поехали!

Мороз не отступает. Сегодня в Туле будет ясная погода, а температура воздуха днем до 14 градусов, ночью может опуститься до -28 градусов.

84-летний бизнесмен из Теннесси Билл Доррис скончался в прошлом году и оставил $5 миллионов своей 8-летней бордер-колли Лулу. Об этом сообщает Fox News.

Согласно завещанию, деньги будут храниться в специальном фонде и использоваться для компенсации расходов на содержание пса.

Лулу теперь живет с соседкой и приятельницей покойного — 88-летней Мартой Бертон. Ранее она уже присматривала за собакой, так как хозяин часто путешествовал.

По словам Бертон, она даже не знала, что ее сосед так богат. Он владел несколькими объектами недвижимости и получал доход от инвестиций. Жены и детей у него не было.

«Честно говоря, я даже не знаю, что и подумать, — говорит Бертон. — Он просто очень любил эту собаку».

Бертон усомнилась, что они с Лулу смогут потратить всю завещанную сумму, но пошутила, что они постараются это сделать.

Лидер группы System of a Down Серж Танкян снял в своем клипе Elasticity актрису Сашу Бортич под режиссерским надзором Ильи Найшуллера. Съемки проходили в стенах МГТУ им. Баумана, где Бортич томится в бесконечной очереди (предположительно, к врачу). Лет 10 назад мы и представить себе не могли, что System of a Down будут сотрудничать с российскими артистами и на это будет интересно смотреть.

Американец нашел в спальне своего отца закрытую бутылку советской пепси-колы — и выложил снимок на реддит. Этикетка выцвела, но на ней все еще можно разглядеть надписи на русском и цену без стоимости посуды (31 копейка!). Именно такую пепси-колу продавали в СССР в 1980-е годы.

Как оказалось, в это время отец работал на компанию «Пепси». Тот решил сохранить на память бутылку советской газировки. Так она и стояла в спальне, пока ее не нашел автор поста.

Американец решил рискнуть: открыл бутылку и сделал глоток пепси (предположительно) 40-летней выдержки. Разумеется, ничего хорошего из этого не вышло. «На вкус как сталь и плутоний», — заявил автор. И отметил, что желудок может не одобрить его безрассудства. «Ожидаю Карибский кризис», написал он.

Последние несколько дней интернет-пользователи из России активно изучают голосовую соцсеть Clubhouse. Пока миллениалы обсуждают там политику, бумеры недоумевают, откуда у первых столько свободного времени. Главные открытия россиян о набирающей популярность соцсети — в мемах!

Попасть в сервис можно исключительно по инвайтам от друзей — и только если у вас есть устройство на iOS. В Clubhouse (в теории) можно поболтать с основателем Tesla Илоном Маском или создателем Facebook Марком Цукербергом. Но о чем? Хороший вопрос, на которые многие до сих не могут найти ответа. В любом случае, от твитов и шуток про Clubhouse никуда не деться. Вот лучшие!

Хорошего дня и побольше инвайтов!