6 апреля: не слишком целеустремленный ёж и самый сладкий пирожок прячется в холодильнике

Доброе утро! Начинаем новый прекрасный день с порции хороших новостей. Поехали!

Принимаем солнечные ванны. Сегодня в Туле облачно с прояснениями, а температура воздуха поднимется до +12 градусов.

Вас посетил ленивый сонный еж: он мог порадовать себя угощением, но предпочел расслабиться и просто лежа-а-ать. Впрочем, нельзя сказать, что он совсем не пытался. Пытался! Еж подполз к еде, высунул язычок, а потом широко зевнул, перевернулся набок и на всё забил. Чем закончилась эта история, увы, нам установить не удалось. Предполагаем, что еж продолжил сладко спать (а мы — завидовать!).

Величайший в истории инди-лейбл 4AD (про него не так давно выходила на русском книга «Выбирая другую дорогу») в честь собственного юбилея проводит ревизию и смотр талантов: для сборника Bills & Aches & Blues нынешние его артисты переосмыслили наследие их предшественников. Разумеется, не обошлось без «Песни сирене» — общепризнанной жемчужины в каталоге лейбла. Изначально это композиция Тима Бакли, которую в 1984 году перепела Лиз Фрейзер в проекте This Mortal Coil под предводительством главы 4AD Иво Уоттс-Расселла. Версию SOHN в этой связи можно трактовать как кавер на кавер. Сегодня слушаем SOHN – Song To The Siren.

Щенок золотистого ретривера по кличке Соджу из города Лампанг в Таиланде удивил своих хозяев, спрятавшись от 40-градусной жары в холодильнике, пишет Daily Mail.

Хозяева запечатлели на видео, как Соджу терпеливо ждет, когда ему откроют дверцу, после чего песик ложится на полку холодильника.

«Соджу всегда ненавидел жару. Он почувствовал холодный воздух, когда я открыл холодильник. Потом пришел, чтобы проверить, откуда идет воздух, и прополз у меня между ног внутрь холодильника», — говорит хозяин собаки Панья Банхонг.

Сейчас в Таиланде самый высокий уровень температуры в году, метеорологи сообщают, что жара продлится до начала июня.

Несмотря на то, что коты — домашние животные, по своей натуре они самые настоящие охотники. Именно поэтому хозяева хвостатых очень скоро привыкают к резвому нраву своих любимцев и к их природному инстинкту покусать всё и вся, что привлечет их внимание. Сегодня мы собрали для вас 17 котиков, которые очень любят пускать в ход свои зубки и делать заветный кусь! И вся прелесть в том, что это зрелище вызывает лишь смех и умиление их любящих хозяев.

Хорошего дня и зубастого настроения!