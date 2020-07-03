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Утро в Туле
3 июля: щенок, который носит зубной протез и кот с ОООЧЕНЬ выразительными бровями

3 июля: щенок, который носит зубной протез и кот с ОООЧЕНЬ выразительными бровями

Доброе утро! Вот мы и добрались до выходных. А это значит, что пора подзарядиться позитивом от хороших новостей. Поехали!

 

Теплая, но дождливая. Сегодня обещают дождь и температуру воздуха до +29 градусов. Аналогичная погода ожидается в субботу и воскресенье.

 

Восьмимесячный щенок по кличке Майлоу из города Лландидно в британском Уэльсе прославился в соцсетях после того, как примерил вставную человеческую челюсть. Об этом забавном случае рассказала его хозяйка Стейси Оуэн в инстаграме.

По словам Стейси, они вернулись с питомцем после прогулки, а потом она оставила его на пару минут одного в комнате, чтобы переодеться и вымыть руки.

Когда девушка вернулась, она обнаружила, что Майлоу не просто нашел спрятанную в шкафу вставную челюсть мамы Стейси, но и использовал ее по назначению.

Девушка сквозь смех достала телефон и начала снимать пса. И он, кажется, был не против.

 

Карантин и работа на удаленке вернули к жизни давний проект лидера «Мумий Тролля» Ильи Лагутенко с электронным музыкантом Андреем Антоненцем. Хороший задел к новому альбому! Сегодня слушаем: Кета - «Это не сон».

 

В Нэшвилле, штат Теннесси, живет кот по кличке Корнелиус Корнбред. Сейчас ему четыре года и он очень популярен из-за своих необычных «бровей». В Instagram на него подписаны почти 7 тысяч человек.

По словам его хозяйки, Корнелиус таким родился: над глазами у него нет шерсти.

Корнелиус любит наряжаться, и особенно трепетно относится к бабочкам: в его коллекции этот аксессуар есть в самых разных моделях и цветах.

 

Мы часто слышим от молодых отцов и матерей, что рождение ребенка меняет жизнь человека на 180 градусов. Почему-то принято считать, что эти изменения обязательно должны быть в худшую сторону. Однако быть родителем — довольно весело и круто, можете убедиться в этом на примере людей из нашего материала. Этим 11 детям определенно повезло с мамами и папами.

Хорошего дня и веселых выходных!

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Автор: Администрация Myslo
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