28 июня: безграничная любовь к черешне и ледяные торты для животных из Московского зоопарка

Доброе утро! Начинаем теплое летнее утро и читаем только хорошие новости. А еще делитесь в комментариях, как вы провели выходные.

Начнем неделю с дождя. Сегодня в Туле ожидаются осадки, а воздух прогреется до +26 градусов.

Пользователи Twitter сплотились как никогда: людей объединила любовь к черешне. Они говорят о том, как сильно любят ягоду, на что пойдут ради нее и как будут действовать в случае ее отсутствия.



«В жизни меня интересует только черешня», — пишет один из пользователей, и это то кредо, к которому следует стремиться.



Другие рассказывают о том, что спасает их во время невыносимой жары, — конечно же, черешня и квас!



Люди в твиттере предполагают, что отсутствие черешни — это дело государственной важности, и каждому человеку нужна материальная выплата.



Любовь к черешне объединила не только людей, но, как оказалось, и животных! Отбирать ягоды у такого серьезно настроенного кота даже страшно.



А чем вы спасаетесь в жару?

Молодая мама показала яркий атмосферный клип, снятый в фантастически красивой потайной локации и удивляющий каждым новым кадром. Сегодня слушаем: Наташа Трейя – «Флешбэки».

Киперы Московского зоопарка в жаркую погоду угощают животных ледяными тортами и для охлаждения выносят к ним заранее припасенный снег. Об этом сообщается в инстаграме зоопарка.

«Медведям (в том числе пандам) предлагают лёд с морковью и яблоками, обезьянам — торты с ягодами, хищникам вмораживают в лёд мясо», — рассказали в пресс-службе.

Для охлаждения и в качестве обогащения среды животным также приносят снег. Киперы специально заготовили его на случай жарких дней еще зимой и хранят в морозильниках.

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Некоторые животные хорошо приспособлены к высокой температуре, например верблюды, овцебыки и волки, другим сотрудники зоопарка помогают, в частности, они подстригли овец и альпака, которые не сбрасывают шерсть сами.

Кроме того, у животных, которым это необходимо, в вольерах есть пруды, бассейны, рвы и даже небольшие речки и водопады. Пандам, волкам, лошадям и некоторым другим обитателям зоопарка установили дополнительные поливалки.

Знаете, для чего был создан интернет? Мы сейчас откроем вам секрет, только никому не говорите. На самом деле всё это нужно исключительно для того, чтобы люди могли обмениваться фотографиями забавных и милых котиков. И если бы его использовали по назначению, то все были бы счастливыми и радостными. Это, конечно же, шутка. А вот котики настоящие, мы собрали для вас их снимки, которые поднимут настроение и зарядят добром ваш день.

Хорошего дня и смешного настроения!