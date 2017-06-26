26 июня: Похоже, лето все-таки будет!

Доброе утро! Солнечный понедельник после классных выходных — это же прекрасно!

Похоже, на этой неделе все-таки начнется лето. Синоптики даже жару обещают! Пора бы уже, июль вот-вот наступит)))

Начнем это утро с милого видео. Слоненок Чинди из шведского зоопарка в городе Бурос играет с цесарками. Ребенок!

Рекорд! Житель США Джефф Рейтц, ветеран ВВС, на протяжении двух тысяч дней подряд посещал Диснейленд. Начал еще в 2012 году и продолжает до сих пор.

Говорит, что сначала ходил, чтобы было хоть чем-то заняться: мужчина не работал. Сейчас он нашел работу и в парк ходит только по вечерам. Директор Диснейленда Джон МакКлинток заявил, что не знает никого другого, кто мог бы ходить в парк с таким постоянством.

Рейтц рассказал, что он катался на некоторых аттракционах по несколько десятков раз и они не перестают ему нравиться. Кроме того он с нетерпением ждёт открытия новых. Своим любимым фанат Диснейленда назвал горки Matterhorn Bobsleds.

«Мне всё ещё весело. Это единственная причина, по которой я всё ещё это делаю. Дело не в рекорде, просто мне нравится ощущать волшебство парка».

Вот это жизнь.

Новости!

В Германии напечатали партию купюр номиналом ноль евро. При этом стоят они 2,5 евро))) Сувениры! Купюры были выпущены с разрешения Европейского центрального банка. Они имеют все степени защиты, включая водные знаки и голограммы, и напечатаны на той же бумаге, что и настоящие деньги. Всего было выпущено 5 тысяч экземпляров.

Компания Apple строит в Чикаго новый Apple Store. "Фишкой" здания станет крыша - точь-в-точь как Macbook Air! Даже с лого компании.

В США, в Вашингтоне, открылся огромный бар в стиле «Игры престолов». Общая площадь составила почти 279 квадратных метров (такие масштабы получились за счет объединения трех заведений по соседству). В баре воссозданы различные декорации из «Игры престолов», в частности, Зал Ликов (по сюжету сериала это потайная комната в храме, где хранятся лица мертвецов). Кроме того, в помещении есть и копия Железного трона в натуральную величину, а также скульптура в виде головы дракона. В меню The Game of Thrones Pub присутствуют напитки с тематическими названиями, к примеру, коктейль «Север помнит», названный так в честь одной из серий, или «Дракарис» (команда, с помощью которой драконов заставляли выдыхать пламя). Бар будет действовать до конца августа. С чем связан такой график работы, не уточняется. Стоимость коктейлей в нем составляет 13-15 долларов.

Подведены итоги фестиваля рекламы «Каннские львы» в самой престижной номинации - Film (видеореклама). Главную награду получила британская студия Blink Production за серию роликов для телеканала Channel 4, которая называется «Мы сверхлюди». Она посвящена паралимпийскому спорту:

А в одной из номинаций победил ролик Nike с девочкой, поющей «Из чего сделаны наши девчонки». Повод вспомнить о нашумевшей рекламе:

Важное открытие ученых.

Канадские исследователи выяснили, что мытье рук полезно не только для здоровья — это простая гигиеническая процедура может помочь «очистить» ваш мозг от старых идей и найти новую цель.

В ходе эксперимента участники прошли короткий опрос, благодаря которому исследователи узнали о важной для каждого человека цели. Затем участникам предложили вымыть руки (воспользоваться влажной салфеткой).

«Те люди, которые поставили себе цель, например, правильно питаться, после мытья рук отклонялись от нее и выбирали шоколад вместо полезных мюсли», — рассказывает соавтор исследования, аспирант Пинг Донг.

Получается, что участники с «чистыми руками» обращали меньше внимания на поставленную цель и, соответственно, с меньшей вероятностью меняли свое обычное поведение. Также их легче было переориентировать на новую цель.