22 января: воробей Ван Дамм и загадочное послание в бутылке, найденное в океане

Доброе утро! Встречаем бодрую пятницу с не менее бодрых и хороших новостей. Поехали!

Мороз отступил. Сегодня в Туле небольшой снег, а температура воздуха днем опустится до -1 градуса. Суббота пройдет без осадков, а вот в воскресенье стоит ожидать дождя.

Когда казалось, что ничем хорошим начало 2021-го уже не отметится, появился он — воробей, изображающий Жан-Клода Ван Дамма из легендарной рекламы Volvo.

А вот та самая реклама.

Воробья, сидящего на двух ветках, снял фотограф из Киото с ником @zaikoshobunsale (как его зовут, мы не знаем). И за два дня твит с птицей набрал полтора миллиона лайков — очень много! Для масштаба взглянем на один из самых популярных твитов 2020 года, в котором Маколей Калкин, сыгравший главного героя в серии фильмов «Один дома», объявляет, что ему исполнилось 40 лет. У того твита — 3,3 миллиона лайков.

Но вернемся к воробью. Оказалось, что птица на двух ветках может напоминать и мэнспрединг, и другие жизненные ситуации.

Основатель лоуфанк-проекта Rhye канадец Майк Милош выпустил сингл Come In Closer в рамках предстоящего альбома Home, выход которого мы все очень ждем. Нам нравится видео, сопровождающее трек: по замыслу Милоша, здесь показаны взаимоотношения юных брата и сестры, «живущих без страха и запретов, в безумии от радости простого бытия». Сегодня слушаем Rhye — Come In Closer.

В ноябре на острове Панасеса, входящем в цепь Конфликтных островов Папуа — Новой Гвинеи, специалист по охране природы Стивен Амос во время уборки берега наткнулся бутылку. В ней была горсть рисовых зерен, несколько ракушек и письмо. Об этом сообщает The Guardian.

17-летняя американка Ники Нье выбросила бутылку за борт, когда 9 января 2019 года ее семья после шести лет участия в гуманитарных миссиях возвращалась в США и пересекала экватор, проплывая между Вануату и Маршалловыми островами. Бутылка преодолела более 2500 километров и оказалась у Конфликтных островов.

«Если вы это читаете, значит бутылка преодолела долгий путь и благополучно оказалась в ваших руках. Мне очень любопытно узнать, где оказалась эта бутылка и сколько времени потребовалось на то, чтобы она туда добралась», — написала Нье в послании.

Несмотря на то, что в письме была указана электронная почта, связаться с автором послания Амос смог только через социальные сети. «Прочитав письмо, я изо всех сил старался связаться с мисс Нье, и с помощью моего коллеги мне это удалось. Я был так взволнован, что не мог уснуть, когда мне сказали, что мы поговорим с ней через Zoom», — рассказал Амос изданию The Guardian.

«Когда я бросала бутылку за борт, я даже представить себе не могла, что встречусь с человеком, который найдет мое сообщение. Я просто хотела оставить маленькое воспоминание, плывущее по океану, в котором мы провели так много времени», — рассказала Нье.

Если бы существовал конкурс на самое наглое существо в мире, коты без труда вырвали бы пальму первенства ил лап конкурентов. А что поделать, если они считают себя царями в доме, и все эти человеческие правила для них вообще не аргумент. Вы только посмотрите, что творят эти пушистые нахалы!

Хорошего дня и безбашенного настроения!