1 ноября: Хэллоуин прошел, а русалочьи ресницы остались!

Доброе утро! Вот и ноябрь уже наступил. Представляете, через 60 дней уже будем нарезать оливье к новогоднему столу!

Начнем утро с милой непосредственности.

Когда твой хозяин — президент Франции и ему нужно провести встречу с министрами, но плевать ты хотел на это все:

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Новый бьюти-тренд - "русалочьи" ресницы. Это когда наращивают не черные реснички, а разноцветные. Причем использовать можно сразу все цвета или только один, а количество варьировать, чтобы получить деликатный эффект или полную радугу.

До 5 ноября на Эйфелевой башне, что в Париже, можно сыграть в гольф на высоте 57 метров! Миниатюрную спортивную лужайку с шестью лунками украшают макеты самых примечательных мест Парижа - стеклянная пирамида-вход в Лувр, Собор Парижской Богоматери, сама Эйфелева башня, Опера Гарнье, Триумфальная арка и знаменитая базилика Сакре-Кёр на холме Монмартр. Оригинальный проект был осуществлен совместно с Французской федерацией гольфа в преддверии главного события в этом виде спорта - сражения между командами Европы и США за Кубок Райдера (в сентябре 2018 года).

Компания Renault провела конкурс среди студентов на лучший дизайн автомобиля будущего. Победил летающий пузырь! Называется проект The Float. Технология Maglev, которую Элон Маск использует для проектирования своих высокоскоростных поездов, позволит Float плавно двигаться в любом направлении, не совершая виражей и разворотов. В автомобиле найдется место только для водителя, хотя отдельная версия предусматривает и пассажирское кресло, и возможность прикрепить к корпусу несколько блоков с помощью магнитной ленты по периметру, так что в теории транспорт может стать многоместным. Корпус оснащен ковшеобразными сиденьями и раздвижными дверьми, что позволяет легко входить и выходить из авто. И, разумеется, система будет оборудована специальным приложением, позволяющим арендовать автомобиль на время или вызвать его как такси со специальной док-станции.

Музыкальная пауза! Пока мы "тонем" в осенних дождях, Sia уже вовсю готовится к Рождеству. Ну и прекрасно. Ура! Скоро Новый год!!!

Блогер Джек Дуглас выпустил пародийное видео о сравнении дешёвой и дорогой собаки. В стиле популярных нынче роликов-обзоров на YouTube.

Дуглас обращался к собакам, как к персональным помощникам: «Привет, Siri», «Alexa» и «Окей, Google». Он просил животных принести игрушку, подать лапу, перевернуться на спинку и поцеловать его.

Как показало сравнение, собака за 10 тысяч долларов куда круче собаки за 1 доллар. Ну шутка же, конечно - обе жутко милые!

В галерее - милота дня. 29 октября в Екатеринбурге прошёл Хэллоуин для мопсов. В мероприятии приняли участие не менее 30 собак и их владельцев, в том числе из соседних городов.