25 мая: гигантская моль, рецепт идеальной вечеринки и запредельный уровень лени

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Все ясно. Сегодня в Туле малооблачная погода, а температура воздуха прогреется до +20 градусов.

В австралийском штате Квинсленд при строительстве новых классов одной из школ рабочие нашли гигантского мотылька, который оказался самкой самой тяжелой в мире моли. Об этом сообщает The Guardian.

Учебное заведение расположено недалеко от тропического леса. По словам специалистов, в этой местности обитает древесная моль вида Endoxyla cinereus — нередкое явление, однако люди их почти не встречают.

Самки таких бабочек вдвое крупнее самцов и могут весить до 30 граммов, а размах их крыльев достигает 25 сантиметров. В длину самки могут вырастать до 15 сантиметров.

Из-за тяжести эти ночные бабочки очень плохо летают, в основном взрослые особи вскарабкиваются на ствол дерева или столб и сидят там в ожидании самца. Взрослая самка Endoxyla cinereus не питается и живет за счет запаса питательных веществ, накопленных в стадии личинки.

Австралийские строители сфотографировали бабочку, после чего отнесли ее в лес.

Ученикам 4−5-го классов предложили написать рассказы, связанные с необычной находкой. По словам директора школы, дети сочинили несколько очень творческих произведений, а одно из них было об учительнице, съеденной гигантской древесной молью.

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Быть ленивым не так-то просто! Ведь если ты не хочешь что-то делать, то придётся придумывать, как именно этого дела избежать. Например, как поступить, если в доме закончилась вся чистая посуда, а мыть её не хочется? А если лень даже встать с кровати, чтобы выключить свет? С такими задачками ленивым людям приходится сталкиваться каждый день, и часто они блестяще находят выход из ситуации. Нам остаётся лишь смотреть и испытывать крайне двойственные чувства!

Хорошего дня и ленивого настроения!