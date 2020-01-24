24 января: «будильник» для дальнобойщиков и «ожившие» советские панно на зданиях

Доброе утро! Наконец-то пятница. Скорее доделывайте все свои дела и бегом отдыхать. Мы все это заслужили.

Всю неделю погода была ветреная и снежная, на выходных ситуация немного смягчится.

Хороший отдых – спланированный отдых. Чтобы вы не ломали голову, чем себя занять, мы уже подготовили для вас список интересных событий.

Предлагаем послушать олдскульный панк-рок, посмотреть детские спектакли в Ясной Поляне, выиграть приз за наряженные санки и попасть на перформанс, где можно попозировать для художника. А еще будет много спорта. Подробнее в традиционном пятничном блоге.

Начнем день с невероятно красивого видео. К нему не требуется никаких пояснений, просто наслаждайтесь.

Челябинские ученые изобрели прибор, который не дает уснуть дальнобойщикам за рулем. Специальная IT-система будит водителя звуковым сигналом или вибрацией в кресле, а если это не удается, то сама останавливает машину. Перспективной разработкой уже заинтересовались в «Сколково».

Дизайнер Андрей Першин «оживил» совесткие уличные панно на зданиях Ижевска. Персонажи, нарисованные на эскизах начали двигаться. Выглядит это все очень интересно и одновременно странно.

В Ижевске художники "оживили" уличные советские панно. Кому-то крипово, но некоторые выглядят прям офигенно! Взяла в тг https://t.co/ntkBMaaHKC pic.twitter.com/FjSelwokup — Лиля (@mama_lilya) January 23, 2020

В качестве музыкальной паузы послушаем композицию экспериментального коллектива Electronicos Fantasticos. Музыканты с легкостью играют соло на вентиляторе.

В галерее сегодня космические красоты из профиля NASA.