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Утро в Туле
24 января: «будильник» для дальнобойщиков и «ожившие» советские панно на зданиях

24 января: «будильник» для дальнобойщиков и «ожившие» советские панно на зданиях

Доброе утро! Наконец-то пятница. Скорее доделывайте все свои дела и бегом отдыхать. Мы все это заслужили.

 

Всю неделю погода была ветреная и снежная, на выходных ситуация немного смягчится.

 

Хороший отдых – спланированный отдых. Чтобы вы не ломали голову, чем себя занять, мы уже подготовили для вас список интересных событий.

Предлагаем послушать олдскульный панк-рок, посмотреть детские спектакли в Ясной Поляне, выиграть приз за наряженные санки и попасть на перформанс, где можно попозировать для художника. А еще будет много спорта. Подробнее в традиционном пятничном блоге. 

 

Начнем день с невероятно красивого видео. К нему не требуется никаких пояснений, просто наслаждайтесь.

 

Челябинские ученые изобрели прибор, который не дает уснуть дальнобойщикам за рулем. Специальная IT-система будит водителя звуковым сигналом или вибрацией в кресле, а если это не удается, то сама останавливает машину. Перспективной разработкой уже заинтересовались в «Сколково».

 

Дизайнер Андрей Першин «оживил» совесткие уличные панно на зданиях Ижевска. Персонажи, нарисованные на эскизах начали двигаться. Выглядит это все очень интересно и одновременно странно.

 

В качестве музыкальной паузы послушаем композицию экспериментального коллектива Electronicos Fantasticos. Музыканты с легкостью играют соло на вентиляторе.

 

В галерее сегодня  космические красоты из профиля NASA.

Хороших вам выходных!

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Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 06:00 +3
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