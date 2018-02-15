15 февраля: Снежки за доллар и кухня без ножей

Доброе утро!

Немножко милоты.

Тут есть запись, как подмосковные гаишники разбудили спасли уснувшего посреди дороги енота.

Видео про еду - но сложно сказать, что они "к завтраку".)

Повар Натан Седдия не очень жалует ножи. Говорит, очень они травмоопасные и вообще, не комильфо. Поэтому она предлагает готовить с помощью рта. На ее канале на Youtube три видеорецепта: фаршированная индейка, тартар и "романтичные свекольные блинчики".

Ну такое, на любителя:

Новости!

Если вы смотрели последний сезон "Черного зеркала", то наверняка помните серию про "тренера" - прибор, который "учит" отношениям и подбирает идеальные пары. Так вот, к 14 февраля Netflix выпустил аналогичное приложение! Нужно сгенерировать ссылку, скинуть её своему парню или девушке и нажать на кнопку одновременно — после этого система покажет, сколько времени осталось у отношений. Если не нажать, то срок отношений так и останется неизвестным — в этом случае система поздравит с идеальными отношениями. Если нажать кнопку не одновременно с партнёром, то срок отношений начнёт незамедлительно уменьшаться.

В Миннесоте появился автомат по продаже снежков. Один снежок стоит доллар. Каждый снежок упакован в отдельную банку, на ней подписана дата изготовления. Слоган на автомате предлагает «забрать один снежок домой и кинуть в друга». Этот автомат стал частью рекламной кампании штата, где в 2018 году проходил Супербоул. Все вырученные от продажи снежков деньги пойдут на благотворительность!

В Норвегии придумали приложение Hold, призванное помочь студентам сосредоточиться на учёбе и перестать отвлекаться на смартфоны. Сервис вознаграждает пользователей внутренней валютой за то, что те не достают мобильные телефоны. Для того, чтобы начать зарабатывать внутреннюю валюту, студенту достаточно запустить приложение во время учёбы и заблокировать смартфон. Вознаграждения начисляются за каждые 20 минут блокировки. Ученики могут открыть турнирную таблицу своего учебного заведения и узнать, какие успехи делают другие студенты. Среди наград, на которые можно обменять внутреннюю валюту, — билеты в кино, кофе, снеки и другие товары. Наиболее активным студентам банк Danske Bank готов выделить грант в размере $2500 на обучение. Жаль, но работает только в Норвегии, Швеции и Соединенном Королевстве. Но, может, наши разработчики тоже заинтересуются такой идеей?)

Залипательно-разрушительное очень эффектное видео.

Если склеить две спички, то они не будут лежать параллельно друг другу, так как каждая толще у вершины. И если продолжить в том же духе, и со временем склеить 42 000 спичек, то получится огромная спичечная сфера. И если поднести к ней спичку...

Вот так за одну минуту сгорели несколько месяцев кропотливого труда. А все ради лайков на Youtube!

И немножко спорта. Олимпиада все-таки проходит!

В Пхенчхане состоялся первый в мире горнолыжный турнир, в котором соревновались роботы. Иного от Олимпийских игр в Южной Корее и не ожидали.=)

В турнире, получившем название Edge of Robit: Ski Robot Challenge, восемь робототехнических команд (из университетов, исследовательских институтов и частных компаний) соревновались за приз в 10 000 долларов. Турнир прошел на 80-метровом горнолыжном спуске в Welli Hilli Ski Resort, находящемся в часе пути от места проведения Олимпийских игр в Пхенчхане. Роботам нужно было как можно быстрее преодолеть спуск, избегая при этом препятствий.

Из-за сильных холода и ветра многие роботы сошли с дистанции или не смогли маневрировать между флажками, однако были и те, что успешно дошли до финиша. Для участия в турнире к командам предъявлились некоторые требования: так, гуманоидный робот должен был быть способен стоять на двух ногах, иметь «сочленения», напоминающие локти и колени, а также быть не меньше 50 сантиметров в высоту.

Победителем стал робот Taekwon V, который, к слову, был самым небольшим из всех участников, достигая в высоту 75 см:

В галерее котики в стиле минимализм. Хороши как оригиналы, так и "схемы"!