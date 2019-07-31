31 июля: 3D Чебурашка, копия Статуи Свободы и подарки к 1 сентября

Доброе утро! Вот и среда пришла. Многим не понаслышке знакомо такое состояние.

Ролик кстати стал хитом этой недели в сети и набрал 20000 просмотров в youtube. Уж очень мило птица засыпает, при этом активно борется со сном.

Но, не стоит унывать, ведь все мы помним поговорку «среда пришла – неделя прошла». Осталось совсем чуть-чуть.

Завершающим аккордом июля станет рекордное похолодание и дождь.

Хорошая новость для поклонников советских мультфильмов. Киностудия «Союзмультфильм» заявила о планах выпустить «Крокодила Гену», «Чебурашку» и «Попугая Кешу» в 3D. Фильмы уже переведены в новый формат и ждут своего часа, пока продюсеры ищут варианты реализации.

Минутка красоты. В космосе нашли «копию» Статуи Свободы. Астрономам удалось запечатлеть красочную космическую туманность. Чуть позже, разглядывая снимок, ученые поняли, что форма туманности напоминает силуэт знаменитой статуи, а когда с изображения с помощью компьютера убрали звезды, окончательно в этом убедились.

И минутка доброты. Американка скупила всю обувь в магазине, чтобы раздать ее нуждающимся детям в качестве подарка к 1 сентября. На благородный жест ее натолкнула собственная дочь, с которой они пришли в магазин. Девочка попросила купить пару кроссовок из серии «мстителей» для своей подруги, у которой не было возможности обновить гардероб к учебному сезону.

В ответ женщина проявила невероятное благородство и скупила 1500 пар детской обуви. На все было потрачено $21000. У женщины большая семья - муж и трое детей. Все вместе они организуют специальное мероприятие накануне Дня знаний, на котором и раздадут всю обувь.

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип Мота и Zivert.

В галерее продолжаем загадочную космическую тему из инстаграма NASA.