блоги
блоги
Регистрация
Утро в Туле
31 июля: 3D Чебурашка, копия Статуи Свободы и подарки к 1 сентября

31 июля: 3D Чебурашка, копия Статуи Свободы и подарки к 1 сентября

Доброе утро! Вот и среда пришла. Многим не понаслышке знакомо такое состояние.

Ролик кстати стал хитом этой недели в сети и набрал 20000 просмотров в youtube. Уж очень мило птица засыпает, при этом активно борется со сном.

Но, не стоит унывать, ведь все мы помним поговорку «среда пришла – неделя прошла». Осталось совсем чуть-чуть.

 

Завершающим аккордом июля станет рекордное похолодание и дождь.

 

 Хорошая новость для поклонников советских мультфильмов. Киностудия «Союзмультфильм» заявила о планах выпустить «Крокодила Гену», «Чебурашку» и «Попугая Кешу» в 3D. Фильмы уже переведены в новый формат и ждут своего часа, пока продюсеры ищут варианты реализации.

 

Минутка красоты. В космосе нашли «копию» Статуи Свободы. Астрономам удалось запечатлеть красочную космическую туманность. Чуть позже, разглядывая снимок, ученые поняли, что форма туманности напоминает силуэт знаменитой статуи, а когда с изображения с помощью компьютера убрали звезды, окончательно в этом убедились.

 

И минутка доброты. Американка скупила всю обувь в магазине, чтобы раздать ее нуждающимся детям в качестве подарка к 1 сентября.  На благородный жест ее натолкнула собственная дочь, с которой они пришли в магазин. Девочка попросила купить пару кроссовок из серии «мстителей» для своей подруги, у которой не было возможности обновить гардероб к учебному сезону.

В ответ женщина проявила невероятное благородство и скупила 1500 пар детской обуви. На все было потрачено $21000. У женщины большая семья - муж и трое детей. Все вместе они организуют специальное мероприятие накануне Дня знаний, на котором и раздадут всю обувь.

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип Мота и Zivert.

 

В галерее продолжаем загадочную космическую тему из инстаграма NASA.

Галерея
, Фото: 1
, Фото: 2
, Фото: 3
, Фото: 4
, Фото: 5
показать все фотографии
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:00 +3
30 июля: танк вместо лимузина, фото-обманка и приятный сюрприз от Aliexpress
30 июля: танк вместо лимузина, фото-обманка и приятный сюрприз от Aliexpress
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.