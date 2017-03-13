13 марта: Понедельник буквально сбивает с ног

Доброе утро! Вот так внезапно понедельник врывается в нашу жизнь:

Если вдруг кто запереживал за героиню этого видео, Мэдисон, то не волнуйтесь: мама девочки сообщила, что Мэдисон не пострадала. Просто немного повисела, прижатая дверью к оконному стеклу. И даже потом посмеялась на случившемся)

Мы-то тоже, в общем, пострадать не должны. Но потрепет однозначно. И не факт, что хватит сил смеяться...

Вот еще одно похожее видео. Тоже про "сопротивление понедельникам". Сотрудник американской метеорологической обсерватории попытался противостоять порывам ветра, достигавшим 44 метра в секунду. Но безуспешно:

Начнем понедельник с мимимишного видео. В зоопарке США вскармливать и воспитывать тигрят-сирот взялась австралийская овчарка Блейкли. Малыши родились еще в начале февраля, однако мать отказалась от них. Тогда Бейкли взяла детенышей под опеку. Сообщается, что овчарка уже не в первый раз становится приемной матерью для брошенных детей. Ранее она вскармливала гепардов, бородавочников и оцелотов. Просто Мать с большой буквы - для нее нет чужих детей:

Новость из Твери, которой мы все позавидуем.

Немного предыстории: В апреле прошлого года пилоты аэродрома Орловка в Тверской области нашли на взлётно-посадочной полосе медвежонка. Поначалу маленького хищника хотели вернуть в дикую природу, однако специалисты отговорили, сказав, что тот слишком привык к людям и погибнет на воле. Тогда малыша назвали Мансуром и приняли в команду пилотов.

Так вот, сама новость, собственно.

На днях Мансур вышел из спячки, покушал яблок с морковкой, немного прогулялся и... снова ушел спать в теплую берлогу!

Вот бы нам тоже так...

К другим новостям, которым, в принципе, тоже можно позавидовать.

Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific выпустила "высотное" пиво. Те, кто хоть раз путешествовал на самолете, знают, что в пересушенном климате обонятельные рецепторы снижают чувствительность, в результате "самолетная" еда кажется безвкусной. Наконец, учёные утверждают, что фоновый шум заставляет нас воспринимать еду более пресной. Да что там еду — даже пиво! А ведь алкоголь - это спасение для тех, кто боится летать. Что же они, мучиться должны?! Чтобы как-то исправить это, Cathay Pacific разработала пиво, которое якобы сварено с учётом всех особенностей восприятия вкуса на высоте 10 километров. Пиво названо в честь первого самолёта авиакомпании и подаётся пассажирам на рейсах в Великобританию. О его вкусе известно лишь, что оно менее горькое, чем обычное «приземлённое» пиво.

Компания Amazon планирует расширить свой основной бизнес— доставку товаров — за пределы земной атмосферы и начать возить грузы... на Луну. Этот процесс, по мнению босса Amazon Джеффа Безоса, будет необходим для стабильного функционирования лунной колонии. Безос считает, что NASA должно стимулировать бизнес на новые разработки, которые должны привести к демонстрации первого сервиса по доставке товаров на Луну к 2020 году. В докладе также упоминается новый космический корабль компании Blue Origin, который сможет вывозить с Земли около тонны грузов и приземляться на Луну.

Китайский стартап NIO продемонстрировал концепт очередного «автомобиля будущего» под названием EVE. Электрический беспилотник может передвигаться как автономно, так и в ручном режиме, а в пути владельца будет поддерживать бортовой помощник на основе искусственного интеллекта. Салон автомобиля похож больше на салон самолёта первого класса. В него помещаются до шести пассажиров, для удобства которых машина оснащена раздвижными дверьми. Кресла внутри автомобиля раскладываются в полноценные диваны, имеется раскладной столик и всевозможные отсеки для хранения личных вещей. Всё это управляется с помощью сенсорных панелей. Бортовой помощник автомобиля по имени NOMI управляет автомобилем и датчиками, а также следит за состоянием водителя, предупреждая, например, что он слишком устал. Кроме того, по словам создателей, помощник умеет изучать предпочтения пассажиров, чтобы выводить для них интересующую информацию. В качестве дисплея при этом может служить огромное лобовое стекло. На него можно проецировать фильмы или выводить полезную в пути информацию, он даже умеет рассказывать о созвездиях, видимых ночью. Полюбоваться на звёзды можно не только через лобовое стекло, но и через огромную панорамную крышу.

Увы, запускать серийное производство таких "космических кораблей" не планируется. А жаль:

Музыкальная пауза. Послушаем композицию «Flame Is Burning», с которой Россия в этом году поедет на Евровидение. Исполняет ее певица Юлия Самойлова. 27-летняя девушка неоднократно становилась лауреатом различных музыкальных конкурсов и фестивалей, как в России, так и за рубежом, а также была участницей торжественной церемонии открытия Зимних Паралимпийских Игр 2014 в Сочи, где исполнила песню «Вместе».

Адреналин! Экстремалы из Канады спустились по водосточному жёлобу и сняли это от первого лица. Скорость лодки достигала свыше 70 километров в час:

А теперь мотивация. Взгляните на эту убойную тренировку детской хоккейной команды «Автомобилист 2008» из Екатеринбурга! Вот это киборги:

Ну-ка, зарядочку! Рраз наклон, два наклон - осторожно, держитесь за кровать - может закружиться голова)))

В галерее - немного постов из инстаграма 23-летнего итальянского повара. Он делает нереально крутые композиции из выпечки. Не просто еда, а целые истории. Подписаться на него можно здесь.