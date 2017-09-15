15 сентября: Гастрономический эксперимент - итальянцы пробуют тульский пряник!

Доброе утро! Ура, пятница!

Что будем делать на выходных? Если еще не определились, то построить планы поможет обзор событий на уик-энд от Myslo. Концерты, футбол, вино кино... Выбираем!

Погода, кстати, вполне сносная будет по прогнозам синоптиков. В субботу надо гулять:

Милота дня. Крошка вомбат по имени Наггет принимает ванну с овсянкой - у него аллергия, а овсянка помогает избавить зверька от сильного зуда. По словам волонтеров австралийского центра ACT Wildlife, Наггет хорошо себя ведет во время процедуры, а после нее сразу же засыпает.

К завтраку!

Итальянцы пробуют сладости из России.

Тизер: там есть тульский пряник.

А еще пастила!

Новости! Сегодня тема - транспорт.

В Китае построили автомобильную дорогу, на 1,5 километра которой приходится более 600 лежачих полицейских. По кочкам, по кочкам, в ямку бух!

Немецкая гоночная трасса Нюрбургринг известна тем, что за небольшую плату любой человек на любом транспортном средстве может взять - и прокатиться, представив себя гонщиком. Этим с удовольствием пользуются оригиналы. Например, недавно там был замечен катафалк! Причем необычный: на базе старенького Audi 80 с надписью «Мы веселимся на похоронах». Машина принадлежит Джейми Орру из Калифорнии, который купил её в Испании и перед отправкой домой в США, где он живёт, решил заодно побывать в «Зелёном аду» (так эту трассу назвал трёхкратный чемпион Формулы-1 Джеки Стюарт из-за обилия крутых поворотов на ней).

Компания Ford опубликовала рекламный ролик с водителем, замаскированным под автомобильное кресло. Рекламу сняли в начале августа в Арлингтоне (штат Вирджиния). Когда шли съемки, люди обратили внимание на необычный "беспилотный" автомобиль. А потом один из них заметил, что водитель в машине все же есть — из кресла торчали руки, державшие руль. Тогда представители института транспорта политехнического университета Вирджинии признались, что исследуют, как прохожие реагируют на беспилотные автомобили. На переднем стекле Ford Transit установили светодиодную панель. С ее помощью «беспилотный» автомобиль подавал знаки прохожим и велосипедистам. После эксперимента исследователи попросили жителей Арлингтона, которые видели автомобиль, рассказать, поняли ли, что обозначали те или иные сигналы. Как показал эксперимент, пешеходам требуется больше времени, чтобы запомнить знаки, которые передавал автомобиль. Эксперимент с водителем в костюме кресла длился 150 часов. За это время автомобиль проехал по городу 1800 миль (2900 километров).

Музыкальная пауза с технологическим оттенком.

Робот YuMi, разработанный швейцарской компанией ABB, успешно дебютировал в качестве дирижера в Театре Верди в Пизе.

Правда, пока роботы не готовы заменить живых дирижеров. YuMi научили всем профессиональным движениям Андреа Коломбини, постоянного дирижера оркестра, который специально «тренировал» робота. Коломбини отметил, что жесты устройства были идеальны по длительности и скорости, что наиболее важно. При этом устройство не способно импровизировать, и если бы произошло неожиданное изменение темпа со стороны музыкантов, выступление бы провалилось.

И новость для киноманов. Голливуд снова снял фильм про российских шпиёнов - "Красный воробей". Главную роль - агента российской разведки Доминики Егоровой - сыграет Дженнифер Лоуренс.

Сюжет такой: прима-балерина и мастер по борьбе Доминика Егорова сталкивается с карьерными сложностями и оказывается перед будущим, полным неопределённости. Она соглашается стать рекрутом секретной разведывательной службы «Школа воробья», которая тренирует молодых людей использовать тела и разум как оружие. Егорова превращается в одного из самых опасных агентов разведки и получает задание вывести на чистую воду американского шпиона Натаниэля Нэша в России. Между ними возникают чувства, которые могут поставить под угрозу обе страны. Это приводит к тому, что шпионка устраивается на работу в конкурирующее ЦРУ.

Премьера фильма назначена на 2 марта 2018 года. А накануне вышел первый трейлер:

А в нашей сегодняшней галерее - милые спящие кошечки. Им все равно, что сегодня пятница. Они и так каждый день только и делают, что спят: