8 октября: Дарт Вейдер греет обед, Кодзима гений

Доброе утро! Бодрого и яркого вам настроения, беззаботного рабочего дня и приятного вечера.

За окном сегодня холодновато. Одевайтесь теплее.

И снова начинаем день со смешного видео к завтраку.

А теперь к новостям.

Французский производитель выпустил коллекцию посуды с изображением героев «Звездных войн». Поклонники смогут найти чугунную кастрюлю для запекания с Дартом Вейдером, тостер с Ханом Соло и подставки под горячее со «Звездой смерти». Набор посуды появится в продаже с 1 ноября на сайте компании Le Creuset.

Уличные художники создадут граффити-азбуку. Объединение FGA совместно с образовательным центром «Кругозор». 33 автора придумают свой персональный дизайн для каждой буквы. Выход необычной азбуки запланирован на весну 2020 года. Азбука создается, чтобы показать детям взаимосвязь традиционной культуры и актуального уличного искусства.

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип в формате чата от создателей хита «Пчеловод».

В галерее сегодня невероятно популярный в последние дни геймдизайнер Хидео Кодзима, а точнее мемы с самим гением.