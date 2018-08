15 августа: Спасение единорога и мюзикл «Титаник»

Доброе утро! Совершенно незаметно последний месяц лета перевалил за середину. Ну почему лето так быстро пролетает, когда ты взрослый?..

Синоптики обещают нам жару днем и дождь к вечеру. На всякий случай захватите с собой из дома кофту и зонтик:

Волшебство дня!

На этом "желтая пресса" заканчивается, рассказываем историю целиком.

Пять женщин, отдыхающих на озере Фиш, заплыли на надувном плоте в виде единорога в ил и застряли. К счастью, их заметила местная полиция. Один из помощников шерифа бросил им веревку и подтянул к суше, а второй снял спасение женщин на видео.

12 августа полиция Чисаго также опубликовала ролик в своем твиттере. Офицеры напомнили, что предоставляют помощь всем — в том числе и застрявшим единорогам:

Driving by a local lake we observed a bunch of women in a ???? stuck in the weeds...Yes a rainbow unicorn... With a handful of laughs and some mad rescue roping skills they were pulled back to the dock! #wherestheglitter pic.twitter.com/qCyhfJqAa9