15 августа: Спасение единорога и мюзикл «Титаник»

Доброе утро! Совершенно незаметно последний месяц лета перевалил за середину. Ну почему лето так быстро пролетает, когда ты взрослый?..

Синоптики обещают нам жару днем и дождь к вечеру. На всякий случай захватите с собой из дома кофту и зонтик:

Волшебство дня!

В Чисаго (штат Миннесота) полицейские спасли единорога!

На этом "желтая пресса" заканчивается, рассказываем историю целиком.

Пять женщин, отдыхающих на озере Фиш, заплыли на надувном плоте в виде единорога в ил и застряли. К счастью, их заметила местная полиция. Один из помощников шерифа бросил им веревку и подтянул к суше, а второй снял спасение женщин на видео.

12 августа полиция Чисаго также опубликовала ролик в своем твиттере. Офицеры напомнили, что предоставляют помощь всем — в том числе и застрявшим единорогам:

Driving by a local lake we observed a bunch of women in a ???? stuck in the weeds...Yes a rainbow unicorn... With a handful of laughs and some mad rescue roping skills they were pulled back to the dock! #wherestheglitter pic.twitter.com/qCyhfJqAa9 — Chisago Co Sheriff (@ChisagoCountySO) 11 августа 2018 г.

Мультик для хорошего настроения.

Новая серия Simon's Cat:

А теперь серьезные новости. Про всякие изобретения:

Компания Panasonic создала «дезодорант для обуви», который убирает все неприятные запахи за пять часов. Его собираются продавать в Японии, где неприятный запах тела осуждается обществом (когда же это будет осуждаться в России?!). Для работы устройства необходимо закрепить его в обуви сверху и оставить в таком положении на 5 или 7 часов в зависимости от выбранного режима. MS-D100 выпускает в обувь ионизированные частицы воздуха, которые проникают сквозь материал и убирают запах. Устройство появится в продаже в конце сентября, его цена пока неизвестна.

Студенты Калифорнийского колледжа Дэвиса при бюджете всего в $600 разработали робота,о котором мечтали поколения лентяев — электронную машину для завязывания шнурков.

В Китае придумали «синтетическое дерево», которое не боится огня! Легкий материал, прочностью и упругостью не уступающий промышленным породам дерева, не воспламеняется даже при контакте с огнем, а также менее подвержен коррозии, в том числе при непосредственном контакте с сильными кислотами. Массовое производство этого материала - дело будущего, пока все это слишком дорого...

Музыкальная пауза!

Телеведущий Джеймс Корден и певица Ариана Гранде пересказали сюжет «Титаника» хитами популярных музыкантов. Немножко спойлеров: в сцене с айсбергом звучит классическая песня «Ice Ice Baby» рэпера Vanilla Ice. Главный герой тонет в холодной воде под «Never gonna give you up» Рика Эстли. В конце Корден и Гранде поют «My heart will go on».

Из «Титаника» получился бы классный мюзикл:

В галерее - проект художника и графического дизайнера Евгения Зубкова. Недавно он представил серию артов «Russia 2077», посвящённых вымышленной России будущего.

- «Russia 2077» — проект, представляющий собой параллельную реальность, где гипертрофированные образы современных технологий контрастируют с обыденными пейзажами и повседневной действительностью провинциальной России, декорации которой будто застряли вне времени, - рассказывает автор.