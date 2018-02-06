6 февраля: Черный ужин, возмутительная курица и клубничный президент

Доброе утро! Знакомо?

Про еду — новость к завтраку.

В Великобритании выяснили, что тренд 2018 года — это овощи черного цвета. Эти тенденции были выявлены в результате ежегодного отчета, основанного на углубленном опросе 100 местных трейдеров, снабжающих Ковент-Гарден — самый большой рынок фруктов и овощей, снабжающий продуктами 20 лучших ресторанов Лондона.

Продавцы обещают: покупатели рынка увидят все оттенки черного: черный редис, черную сладкую американскую кукурузу, черный шотландский картофель и черную капусту.

— Дорогая, салат какой-то черный. Он испортился?

— Ешь, милый. Он в тренде!

И еще кое-что про еду, только на этот раз совсем неаппетитное (если черные овощи можно признать аппетитными).

Слабонервным прокрутить до новостей. Там не так противно.

У издания Vanity Fair есть видеорубрика Secret Talent Theatre, в которой знаменитости демонстрируют свои необычные способности. Как-то ожидаешь, что будут шевелить ушами, складывать язык в трубочку, на крайний случай выпукивать мелодию… Но нет. Николь Кидман удивила всех. Она просто ела насекомых. ДАЖЕ ЖИВЫХ!!!

Кидман попробовала гусениц табачного бражника, мучника, сверчков и жареных кузнечиков. У последних, по ее мнению, весьма изысканный вкус. Сверчки актрисе, кажется, тоже понравились — по ее словам, они похожи на «волосатый орех». А вот после гусениц актриса попросила воды.

Рекомендуем смотреть перед ужином, чтобы точно отдать его врагу:

Новости!

В Москве неожиданно появился новый водоем! Прямо на Павелецкой площади: на «Яндес.Картах» как водоем отметили залитый дождевой водой котлован на месте Павелецкого долгостроя (планировалось возвести ТРЦ, но что-то пошло не так). В «Яндексе» предполагают, что водоем могли добавить пользователи сервиса, редактирующие данные через «Народную карту». «На спутниковых снимках площади видно углубление, похожее на котлован с водой, которое народные картографы, скорее всего, приняли за водоем и поместили на карту», — предположили в компании. Ну или народные картографы задолбались смотреть на этот недострой и решили «подпнуть» городские власти. Получилось эффектно:

В 2015 году художница Роб Майерс (Rob Myers) нарисовала картину-головоломку, в которой зашифровал секретный код биткоин-кошелька. Она положила туда только 4,87 биткоинов, но к 2018 году эта сумма стала равна примерно 50 тысячам долларов (больше 2,5 миллионов рублей). И вот недавно, спустя три года, задачку все-таки решили на волне интереса к биткоину после взлета курса криптовалюты! 1 февраля 2018 года Майерс увидела, что кто-то перевёл деньги с её биткоин-кошелька. Она знала только название счёта — 1FLAMEN6. По её словам, она рада, что кому-то всё-таки удалось справиться с головоломкой. Имя программиста неизвестно, он сообщил, что в его стране «небезопасно владеть биткоинами».

Немного о разгадке: «На картинке закодирована строка двоичного кода, символы которой соответствуют одному из огоньков в пламени по краям холста. Цвет и форма каждого определяли кусок из четырёх символов, которые дополнял код, спрятанный в лентах в каждом из углов. Затем программист использовал рукописную программу на Java, которая перевела цепочку нулей и единиц в код биткоин-кошелька».

Жительница Новосибирска Мария Водостоева начала производство мыла в форме бюста президента России Владимира Путина. «Начать варить мыло несложно, несколько месяцев я делала мыло для себя с разными свойствами и ароматами. Хобби быстро приедаются, я решила заострить внимание на персоне, которая никого не оставит равнодушной, и начала с Путина», — пояснила корреспонденту Мария Водостоева журналистам. Для первой партии Мария изготовила пять видов мыла: черносмородиновое, клубнично-малиновое, конопляное, банановое и антицеллюлитное. Для ароматности девушка использует парфюмерные отдушки, а чтобы мыло не сушило кожу, добавляет полезные масла. Например, в состав антицеллюлитного мыла вошли масло ши и абрикосовое, эфирные масла цитрусов, а благодаря цедре апельсина мыло обладает эффектом скраба. «Конопляный Путин зелёный не за счёт конопли, там всего лишь парфюмерная отдушка, ничего криминального. Я в него добавляю спирулину — это полезная для кожи водоросль», — рассказала Мария Водостоева об ингредиентах. В дальнейшем она собирается расширить линейку ароматов — вскоре появятся шоколадные и ванильные виды мыла. Мыльный бюст в высоту 12 сантиметров и весит около 230 грамм — стоимость одного бюста президента 500 рублей, девушка продаёт мыло через «ВКонтакте». В дальнейшем Мария Водостоева планирует выпустить бюсты других известных личностей — один из возможных кандидатов в мыльную коллекцию президент США Дональд Трамп. Девушка также не хочет останавливаться только на мыле и раздумывает над производством сладостей с портретами политиков — шоколадных фигурок и леденцов.

Музыкальная пауза!

Сегодня слушаем и смотрим самую возмутительную рекламу 2017 года по мнению британцев: курица танцует под DMX. Говорят, оскорбляет чувства верующих куриц и вегетарианцев, так что пардон:

Совершено сумасшедшее видео для бодрости.

Американский школьник стал настоящей звездой после просто нереального броска на последних секундах баскетбольного матча:

В галерее - жестокие нападения диких зверей на человека. Осторожно, не порвите свой мимиметр!)