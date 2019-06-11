11 июня: очки терминатора, мемасный Киану Ривз и особенности корейской оперы

Доброе утро! Давненько не было такой короткой рабочей недели.

Для тех, кто решил провести выходной в городе и пока не знает чем заняться, есть полная афиша всего интересного, что будет проходить 12 июня.

Погода в ближайшие дни нас ждет по-настоящему жаркая.

Начнем день с веселой минутки искусства.

А теперь к новостям.

Компания Vuzix создала смарт-очки, способные автоматически распознавать лица. Подобно фильму «Терминатор» новинка будет синхронизироваться с установленными базами данных и находить совпадения с лицами.

По словам создателей, очки идеально подойдут для работников правоохранительных органов. Эта система станет отличным помощником в поиске подозреваемых, преступников и пропавших без вести. Пока в наличии только 50 пар очков, находятся они в Объединенных Арабских Эмиратах.

В сети появился трейлер приключенческой ролевой игры Cyberpunk 2077. В ролике снялся голливудский актер Киану Ривз, его персонаж будет одним из ключевых в будущей игре.

Поклонники очень обрадовались, увидев любимого актера в новой игре, и принялись шутить над сценой из трейлера, где Киану Ривз протягивает некий предмет главному герою и приказывает ему сжечь город.

В качестве музыкальной паузы сегодня - футуристический клип The Chemical Brothers.

В галерее сегодня – яркие десерты инстакулинара @naturally.jo. Такие сладости не только аппетитно смотрятся, но и безвредны – для их приготовления используются только натуральные красители.