5 июля: «Танцующий» светофор, собаки, пищевая пленка и что зацепило Лещенко
нДоброе утро! Наконец-то пятница. Многие уже представляют как через несколько часов отправятся на дачу и как будут отдыхать.
Кстати об отдыхе. На выходных ждем Вив Гроскоп, Агриппину Стеклову, легендарную Сандру и соул-певца из Америки. Также в программе конный спорт, спектакль по Шекспиру и выставка мировых шедевров живописи под открытым небом. Подробности в специальном обзоре.
На выходных жара нам не грозит. Июль все больше становится похож на май: солнечно и выше +20 температура не поднимается.
В сети появился еще один популярный флешмоб. Его суть в том, чтобы заставить свою собаку перепрыгнуть через препятствие в виде пищевой пленки, натянутой в дверном проеме. По началу питомцы, как правило, теряются, но чуть позже каждый находить свое оригинальное решение.
I am a little hero dog ? . . . . . . . #invisiblechallenge . #gsd #doglover #gsdlovers #ilovegsd #ilovemydog #gsdofinstagram #instagsd #dogofinstagram #pet #pets #germanshepherd #beautifuldog #doggy #dogoftheday #vscodog #dog #dogs #gsdworldwide #topdogphoto #traveling #gsdstagram #cute #happy #smile #dogblog #животные #лайки #love
Публикация от ?usι (@rusitravel) 3 Июл 2019 в 12:49 PDT
Некоторые решили поставить эксперимент над кошками, и, надо отметить, у кошек получилось справиться с препятствием быстрее
There are two types of cats ??? ? ??@missenell? ? Try it with your cat and remember to tag #meowedinvisiblechallenge to get a chance to be featured.? ? #meowed #meowedinvisiblechallenge #missenell #invisiblechallenge #bengal #birman #gilbertandnelly #thequeen #theservant #soundon #volumeup #??
Публикация от Meowed by 9GAG (@meowed) 2 Июл 2019 в 6:00 PDT
В Москве скоро появится «танцующий» светофор. Возле цирка Никулина он будет установлен 13 июля на один день в честь дня московского транспорта. Прохожие смогут наблюдать за танцем человечка на светофоре пока горит красный свет.
Для того, чтобы привести его в действие нужно зайти в специальную небольшую кабину и начать в ней двигаться, все действия будут транслироваться на красный сигнал светофора в режиме реального времени.
В качестве музыкальной паузы сегодня послушаем пародию Кирилла Нечаева на песню Артура Пирожкова «Зацепила».
В галерее сегодня японские чайные пакетики.