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5 июля: «Танцующий» светофор, собаки, пищевая пленка и что зацепило Лещенко

5 июля: «Танцующий» светофор, собаки, пищевая пленка и что зацепило Лещенко

 нДоброе утро! Наконец-то пятница. Многие уже представляют как через несколько часов отправятся на дачу и как будут отдыхать.

 

Кстати об отдыхе. На выходных ждем Вив Гроскоп, Агриппину Стеклову, легендарную Сандру и соул-певца из Америки. Также в программе конный спорт, спектакль по Шекспиру и выставка мировых шедевров живописи под открытым небом. Подробности в специальном обзоре

 

На выходных жара нам не грозит. Июль все больше становится похож на май: солнечно и выше +20 температура не поднимается.

 

В сети появился еще один популярный флешмоб. Его суть  в том, чтобы заставить свою собаку перепрыгнуть через препятствие в виде пищевой пленки, натянутой в дверном проеме. По началу питомцы, как правило, теряются, но чуть позже каждый находить свое оригинальное решение.

 

Некоторые решили поставить эксперимент над кошками, и, надо отметить, у кошек получилось справиться с препятствием быстрее

 

 

В Москве скоро появится «танцующий» светофор.  Возле цирка Никулина  он будет установлен 13 июля на один день в честь дня московского транспорта. Прохожие смогут наблюдать за танцем человечка на светофоре пока горит красный свет.

Для того, чтобы привести его в действие нужно зайти в специальную небольшую кабину и начать в ней двигаться, все действия будут транслироваться на красный сигнал светофора в режиме реального времени. 

 

В качестве музыкальной паузы сегодня послушаем пародию Кирилла Нечаева на песню Артура Пирожкова «Зацепила».

 

В галерее сегодня японские чайные пакетики. 

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 06:00 +2
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