5 июля: «Танцующий» светофор, собаки, пищевая пленка и что зацепило Лещенко

нДоброе утро! Наконец-то пятница. Многие уже представляют как через несколько часов отправятся на дачу и как будут отдыхать.

Кстати об отдыхе. На выходных ждем Вив Гроскоп, Агриппину Стеклову, легендарную Сандру и соул-певца из Америки. Также в программе конный спорт, спектакль по Шекспиру и выставка мировых шедевров живописи под открытым небом. Подробности в специальном обзоре.

На выходных жара нам не грозит. Июль все больше становится похож на май: солнечно и выше +20 температура не поднимается.

В сети появился еще один популярный флешмоб. Его суть в том, чтобы заставить свою собаку перепрыгнуть через препятствие в виде пищевой пленки, натянутой в дверном проеме. По началу питомцы, как правило, теряются, но чуть позже каждый находить свое оригинальное решение.

Некоторые решили поставить эксперимент над кошками, и, надо отметить, у кошек получилось справиться с препятствием быстрее

В Москве скоро появится «танцующий» светофор. Возле цирка Никулина он будет установлен 13 июля на один день в честь дня московского транспорта. Прохожие смогут наблюдать за танцем человечка на светофоре пока горит красный свет.

Для того, чтобы привести его в действие нужно зайти в специальную небольшую кабину и начать в ней двигаться, все действия будут транслироваться на красный сигнал светофора в режиме реального времени.

В качестве музыкальной паузы сегодня послушаем пародию Кирилла Нечаева на песню Артура Пирожкова «Зацепила».

В галерее сегодня японские чайные пакетики.