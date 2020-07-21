21 июля: супермен нашел работу компьютерщиком в России и лифт для престарелых мопсов

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Немного о погоде. Сегодня синоптики обещают, что в Туле пройдут небольшие дожди. А температура воздуха прогреется до +23 градусов Цельсия.

Британский актер Генри Кавилл уже не раз признавался в любви к компьютерным играм. В своем инстаграме он решил показать, что знаком с техникой не понаслышке. В пятиминутном видео он с нуля собирает игровой компьютер.

За день видео собрало больше 3,3 миллиона просмотров и разлетелось по другим соцсетям. Дошло оно и до русскоязычных пользователей твиттера. Ведущий «твиттер-подкаста» и видеоблогер Андрей под ником @andrew_chsh решил «помочь парню» и улучшить видео в духе старой российской рекламы.

В качестве дополнительной помощи Андрей предложил Кавиллу работу. Правда, для нее актеру придется сменить имя и стать Дмитрием.

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Во время карантина Соне Карими из Нового Орлеана пришла в голову замечательная идея, как помочь своим пожилым собаками без труда забираться на другой этаж, минуя большие ступеньки лестницы. Об этом пишет Bored Panda.

Соня и ее жених Зак построили маленький деревянный подъемник и назвали готовое изобретение «собачий лифт» (Doggie-vator). Соня выложила видео в соцсети, и оно покорило интернет-пользователей. В инстаграме многие очень хвалят Карими. Посмотрите, что у них получилось в видео.

Несколько месяцев назад Соня завела собаку по кличке Бодхи с травмой связки коленного сустава, после чего хозяйка решила, что необходимо что-то предпринять и поскорее.

«У себя на работе я видела, как полезны лестничные подъемники для людей, и меня удивило, что нет ничего подобного для собак, хотя для них сейчас столько всего есть. Так я и решила, что мы можем сами создать что-то подобное для наших собак», — говорит Соня.

«Они так быстро к этому приспособились, хотя я думала, что мне придется какое-то время тренировать, чтобы они привыкли, но они просто сразу научились, словно делали это годами! Особенно это нравится старшим мопсам», — отметила Карими. При этом псы помоложе тоже с удовольствием пользуются подъемником.

Так псы забираются на подъемник:

Всего у Карими четверо собак: 10-летний Бодхи, 4-летний Эмери, 13-летний Джордж и 10-летний Сэм.

Абсурд — прекрасная категория юмора! Его не надо понимать, стараться найти в нём логику или здравый смысл. Он существует по другим законам юмора, где нужно опираться лишь на созерцание, лёгкость восприятия и свой ассоциативный ряд.

Если вы ещё не поняли о каком юморе идёт речь, предлагаем вам взглянуть на фото, чьи предыстория, обстоятельства и суть столь нелепы и непонятны, что именно это и делает их смешными!

Хорошего дня и прекрасного настроения!